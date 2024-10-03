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山陀兒襲台山區恐有強風 文化大學4日線上教學「勿前往校園」

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「來看最新景點」綠營議員颱風天拍片挨轟 國民黨：巴不得基隆嚴重災害？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨基隆市黨部發言人黃申棟今天表示，當基隆市府和基隆市民上下一心，以戒慎恐懼的心情防範風災時，民進黨市議員施偉政卻見獵心喜，拍片四處嘲諷，好像巴不得基隆出現嚴重災害，令人反感。聯合報系資料照
國民黨基隆市黨部發言人黃申棟今天表示，當基隆市府和基隆市民上下一心，以戒慎恐懼的心情防範風災時，民進黨市議員施偉政卻見獵心喜，拍片四處嘲諷，好像巴不得基隆出現嚴重災害，令人反感。聯合報系資料照

山陀兒颱風襲台，各地均有災情傳出。國民黨基隆市黨部發言人黃申棟今天表示，當基隆市府和基隆市民上下一心，以戒慎恐懼的心情防範風災時，民進黨議員施偉政卻見獵心喜，拍片四處嘲諷，好像巴不得基隆出現嚴重災害，令人反感。

黃申棟指出，民進黨的施偉政議員早前在Threads發布影片，內容戲謔地說，「帶大家來溯溪，穿好裝備，首先準備好雨衣、雨鞋，在適當的天氣，觀察好地形，就可以來溯溪、看瀑布。帶大家來看看現在最新景點．．．，即將映入眼簾，這就是我們的德安瀑布，是不是很漂亮。」

黃申棟表示，當基隆市府和基隆市民上下一心，以戒慎恐懼的心情防範風災時，民進黨議員卻見獵心喜，四處嘲諷，好像巴不得基隆出現嚴重災害，他們才得以繼續政治操作，這樣的心態顯示民進黨和施偉政議員毫不在乎基隆人的生命安全，只在意他們是否能獲得政治紅利，自私自利的嘴臉，真的很令人反感。

黃申棟提到，在媒體報導施大議員的所作所為後，施偉政不道歉只刪文，再趕忙發兩篇勘災貼文，想要搶救早已掃地的形象，「我真心地說，你這樣做徒勞無功，只會讓基隆人覺得你是偽善的政客。」

黃申棟強調，愛基隆的方式有很多，可以像基隆市長謝國樑一樣投入勘災，幫忙解決問題，或者好好待在家不造成他人的麻煩，最糟糕的就是施偉政這種，不幫忙還四處找麻煩的人。

國民黨 山陀兒颱風 民進黨 謝國樑 議員

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