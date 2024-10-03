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韓國瑜邀朝野明吃和解飯 黃國昌揪盲點嗆卓榮泰：依法行政這麼難？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院先前舉行常設委員會召委選舉，外交及國防委員會禮讓民眾黨林憶君，民眾黨團總召黃國昌（右三）特別向立法院長韓國瑜（右二）及國民黨立委馬文君（右一）等致意。記者潘俊宏／攝影
立法院先前舉行常設委員會召委選舉，外交及國防委員會禮讓民眾黨林憶君，民眾黨團總召黃國昌（右三）特別向立法院長韓國瑜（右二）及國民黨立委馬文君（右一）等致意。記者潘俊宏／攝影

立法院新會期開議，中央政府總預算案持續卡關，立法院長韓國瑜明天將邀請行政院卓榮泰與朝野黨團「吃和解飯」，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨團會要求依法行政、該編的預算編好，一人發一杯茶都沒關係，卓榮泰直接宣布把預算補足就好。

黃國昌晚間接受廣播節目專訪，談及韓國瑜邀集卓榮泰與朝野黨團餐敘，他認為這不是韓國瑜的責任，「不是說沒事找事做，而是在展現善意」，對於總預算案被退回，卓榮泰不找在野黨溝通，行政部門不把事情做好，擺明就是違法亂紀。

黃國昌也提及，最近有媒體評論「民進黨政府要甩鍋給韓國瑜」，好像事情沒有解決，全部都是韓國瑜的錯，其實吃不吃飯，一點都不重要，如果要解決目前總預算的僵局，行政院依法行政有這麼難嗎？

黃國昌指出，不管是原住民禁伐補償條例，還是提高農民公糧收購價格，行政院選擇違法亂紀，完全沒有反應在預算，立法院通過的法律跟主決議，他們完全沒有當成一回事，「請依法行政重編，事情就這麼簡單，只要願意重編，事情就解決了。」

黃國昌表示，自己已經講得很清楚，就是不會界定為和解飯，「如果真的問我吃這個飯，沒有必要也沒有意義」，因為要解決事情很簡單，只要行政院認錯道歉、該編的預算編足就解決了，搞這麼麻煩要做什麼，再者是韓國瑜出面邀約，對於立法院的大家長，還是要有基本的敬重，「不要給人家錯誤解讀，我們也就答應了。」

黃國昌指出，有媒體指稱韓國瑜與卓榮泰共同作東，「我感覺不到卓榮泰有作東」，因為到目前為止，只有韓國瑜邀約，民眾黨團沒有接到任何行政院的訊息，「卓榮泰可能跟我們一樣，只是被邀約的對象之一」，明天的主人就是韓國瑜，基於對院長的尊重，民眾黨團會出席餐敘。

黃國昌說明，對於行政院該做的事情，民眾黨團還是會要求依法行政、該編列的預算編好，如果吃了這一頓飯，背棄對原住民、老農的承諾，「不要說原住民跟農民朋友不會原諒，支持者都會懷疑我們沒有原則」，所以明天要吃什麼、在哪裡吃都不是重點，一人分一杯茶都沒有關係，卓榮泰就坦承錯誤，宣布補足該編列的預算就好。

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