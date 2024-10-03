朝野「和解飯」明登場 民眾黨團籲：當家不鬧事

明年度中央政府總預算案卡關，立法院長韓國瑜明天將邀請行政院長卓榮泰與朝野黨團幹部「吃和解飯」，民眾黨立法院黨團副總召吳春城今天說，行政院大幅擴增編列預算，經費可說非常充裕，所謂當家不鬧事，提醒民進黨不要眼中只有權力。

吳春城透過新聞稿表示，針對陷入僵局的中央政府總預算案，韓國瑜邀集卓榮泰與立法院朝野黨團三長，各方明天就要出面共商對策，民眾黨一心想讓國家正常化，提醒民進黨不要搞權力一把抓的獨裁，更不能將國庫當黨庫，「如果預算編列不是以人民福祉為出發點，那預算還要繼續審下去嗎？」

吳春城指出，民進黨在上個會期對「國會改革」大玩認知作戰，這個預算審查會期則是明顯要玩「資源戰」，行政院大幅擴增編列預算，創下我國歲出、歲入同時首度突破3兆元的預算規模，經費可說非常充裕，細看編列預算內容，對於民進黨立委的提案，幾乎都是大大方方地編足預算。

不過，吳春城說，對於在野黨立委的提案，甚至是立法院三讀通過的福國利民法案，行政院選擇一律封殺，民進黨找了一堆理由，就是不肯編足原住民禁伐補償，但是卻在媒體文宣費用，一口氣從9億元暴增為14億元，這種作法就是「將國庫當黨庫」，難道國家的錢就只能花在民進黨想做的事情，並且把預算案當成政黨攻防戰。

吳春城質疑，如果民進黨都是如此做法，而不是以人民百姓為出發點，那預算還要繼續審下去嗎？

吳春城表示，執政黨佔有絕對優勢，掌握政府權力與資源，如果自己都不動，在野黨哪裡會有退讓空間，民眾黨的想法很單純也很清楚，就是要讓國家正常化，包括媒體中立、能源政策、中央地方財務劃分及司法正義。

吳春城說，如果民進黨想做的就是獨裁、權力一把抓，所有的改革都不做，一心只想擴大自己的權力，把國家機器當成民進黨的選舉機器，目的就是要殲滅在野黨，那麼進一步造成的政治、社會衝突就在所難免，所謂當家不鬧事，提醒民進黨不要眼中只有權力，完全忽視國家正常化，並且犧牲人民的權益。