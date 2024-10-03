日華懇組團訪台賀雙十國慶 由參議員山東昭子率團
日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」（簡稱日華懇）會長、眾議員古屋圭司今天表示，9日眾議院將解散，眾議員將失去眾議員身分，今年日華懇所組的「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」由輩份極高的參議員山東昭子率團訪台。
古屋今天在東京出席台灣月書展活動開幕式時，被中央社記者問及今年組團到台灣慶賀雙十國慶的規模。
古屋表示，因為首相石破茂10月1日就任後表示，9日將解散眾議院，眾議院選舉15日舉行公告、27日投開票。按規定，9日眾議院解散後，眾議員將失去眾議員的身分，所以他今年無法以眾議員身分率團到台灣慶祝雙十國慶。
古屋說，參議員則不受影響，因此日華懇將由參議員、前參議院議長山東昭子率團到台灣慶祝雙十國慶。祝賀團的規模無法如去年那樣大，但祝賀團成員都是長年推動台日交流的國會議員。
外傳中國駐日大使館施壓，阻止日本國會議員參加台灣的雙十國慶。對此，古屋表示，中國施壓是家常便飯，他完全不會感到驚訝，當然也不會受影響。駐日代表處8日晚間在東京舉辦的國慶酒會，他一定出席。
日華懇會組團前往台灣參加今年雙十國慶活動，去年古屋率日華懇成員共計43位國會議員組成「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」於10月7日至10日訪台參加雙十國慶活動，參與人數創歷史新高，並與立法院台日交流聯誼會一起參與國慶祝賀遊行。
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