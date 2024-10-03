韓國瑜邀朝野吃和解飯 選中米其林愛店「點水樓」

曾經參與太陽花學運靜坐、接拍台灣意識濃厚的公共電視大戲「斯卡羅」的金馬獎影帝吳慷仁，及在太陽花學運、同志遊行及香港雨傘運動等社會運動時常可以見到身影，創作的歌曲曾獲2023年金曲獎年度歌曲的歌手安溥，10月1日當天都在中國大陸社群平台微博祝賀「新中國75周年」，成為綠營支持者口中對北京「跪了」的台灣藝人最新成員。 不過，相比於前些時候藝人林依晨在大陸綜藝節目中說了「我是成都人」引發的風波，吳慷仁、安溥在社群媒體被討論、被批評的熱度似乎少了許多。有台派人士說，「跪了」的藝人太多了，感覺已經有些麻痺了，而且總統賴清德不是說這些藝人在人家屋簷下，不要太為難；與其花很多時間批評藝人，不如多花一些時間防杜小紅書、抖音等中國社群媒體對台灣年輕族群的危害。

2024-10-03 14:28