韓國瑜邀朝野吃和解飯 選中米其林愛店「點水樓」
國民黨、民眾黨日前聯手退回中央總預算案，行政院長卓榮泰為解決紛爭，日前與立法院韓國瑜喝「溫暖咖啡」，兩人共邀藍綠白三黨團於明日晚上吃「和解飯」，卓榮泰還一度點菜要吃「溫暖大火鍋」。據了解，明日朝野和解飯約在立法院附近餐廳、榮獲米其林必比登推薦的「點水樓」。
據了解，這場朝野和解飯，主要是卓榮泰於上周五「咖啡會」時，向韓國瑜表達想約朝野吃飯談中央總預算案，於是韓國瑜點頭答應幫忙邀約並找餐廳。卓榮泰、韓國瑜兩人將一起買單作東，邀請朝野黨團吃飯。
據了解，朝野和解飯選在台北市知名餐廳「點水樓」。點水樓為韓國瑜愛店，韓國瑜在擔任台北農產公司總經理時就很常到點水樓，今年宴請國民黨立委時也舉辦在點水樓，店內砂鍋雞湯、醬爆蟹年糕、佛跳牆等都是該餐廳必點的名菜。
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