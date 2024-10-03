入選時代雜誌次世代百大人物 黃捷：積極為人權發聲

時代雜誌公布年度次世代百大人物名單，民進黨立委黃捷入選。黃捷透過聲明感謝時代雜誌肯定，並表示面對極權壓迫，民主是台灣人的使命，作為最年輕的立委，她會積極發聲為可貴的人權價值努力。

美國「時代雜誌」（TIME）2日公布年度次世代百大人物名單，民進黨立委黃捷入選，由副總統蕭美琴撰寫介紹文章。文章寫道，現年31歲的黃捷是台灣最年輕的立法委員，她十分關注人權議題並為公共利益打拚，體現台灣年輕一代的公民參與精神。

蕭副總統在介紹文章寫道：「她努力吸引選民注意且拚勁十足，標誌著民主已經成為台灣日常生活的一部分，就像我們呼吸的空氣一樣自然。」

黃捷今天透過聲明表示，感謝時代雜誌的肯定及蕭副總統撰文推薦，面對極權壓迫，民主是台灣人的使命。作為最年輕的立法委員，她會積極發聲，為台灣可貴的人權價值努力。

時代雜誌每年評選百大影響力人物，2019年首次擴增，列出次世代百大影響力人物名單（TIME100Next）。這份名單分為藝術家、奇才、創新者、領袖、倡議者共5大領域，黃捷被歸在領袖類，成為繼台北市長蔣萬安、前國民黨主席江啟臣、壯闊台灣聯盟發起人吳怡農後，又一位入選的台灣政治人物。