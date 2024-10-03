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劉世芳災變會議點名基隆 藍委：天災搞鬥爭 意在罷粱

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報系資料照片

山陀兒颱風來襲，基隆市發生土石崩落，中央災害應變中心指揮官劉世芳今表提及，基隆市並未撤離民眾。國民黨立委林沛祥批，基隆市長謝國樑已到現場勘災，劉世芳此言是不尊重第一線指揮官，天災還搞政治鬥爭實在噁心，不在現場就「閉嘴」。

基隆市今天凌晨發生土石崩落，土石掉進民宅，謝國樑上午趕往現場勘災，並指示如有需要，將協助民眾撤離。劉世芳對此指出，基隆市到目前為止仍無看到任何疏散撤離人數，加上災情監控組提到基隆市信義區有些狀況，應向基隆市民政局確認是否有需要部分撤離。

由於謝國樑已經前往基隆市土石流地點勘災，加上現階段南部災情更加嚴重，導致劉世芳特別點名基隆市的說法被質疑是不是趁颱風天操作罷免，引發基隆市立委林沛祥不滿。

林沛祥指出，發生天災時，是否需要撤離民眾應交由第一線指揮官評判，而非坐在辦公室看氣象局數據就對外放話、下指令，此舉極為不尊重前線指揮官、救災人員。

林沛祥表示，第一線指揮官如果認為應該撤離，就會下達指令，如果覺得狀況緩和，也會做出不同決定。謝國樑、救災人員此時此刻都在現場面對災情，不清楚現場狀況的人最好「閉嘴」，讓前線人員能夠專心處理突發事件。

林沛祥批，劉世芳是「站著說話不腰疼」，如果真的想下指令，也應先去關心受颱風嚴重影響的南部地區，不要只會坐在辦公室批評或引戰。

林沛祥指出，無論是賴清德總統質問花蓮縣長徐榛蔚事件、基隆土石流事件，劉世芳都是用數據看天下、用數據治國。如果劉世芳是想藉此影響「罷樑案」，便可證實民進黨心中「只想選舉，不想治國」。

中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照
中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照

劉世芳 山陀兒颱風 林沛祥 謝國樑

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