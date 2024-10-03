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張惇涵替和解飯添亂？ 行政院：全力溝通 勿政治解讀

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
明年度中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰（左）與立法院長韓國瑜（右）4日晚邀請朝野黨團三長餐敘共商。圖／本報資料照片
明年度中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰（左）與立法院長韓國瑜（右）4日晚邀請朝野黨團三長餐敘共商。圖／本報資料照片

立法院長韓國瑜行政院卓榮泰預計明晚邀集朝野黨團吃「和解飯」，不過總統府副秘書長張惇涵日前受訪引發在野陣營反彈，是否影響朝野和解？行政院表示，持續全力溝通總預算案，卓榮泰也提過對朝野黨團餐敘的期待，外界勿過度政治解讀。

韓國瑜、卓榮泰預計在明天晚上邀集朝野立法院黨團三長吃「和解飯」，希望化解明年度中央政府總預算案的僵局，但總統府副秘書長張惇涵在網路節目時喊話立法院長韓國瑜「莫忘世上苦人多」，引發在野陣營反彈，質疑張惇涵是否代表賴清德總統放話？甚至批評府院扮「黑白臉」。

行政院表示，對於總預算案，政院持續全力溝通，卓榮泰院長也提過對朝野黨團幹部餐敘的期待，期盼外界不要過度政治解讀。卓榮泰日前在面對國民黨立委的質詢時曾提到，先前已經與韓國瑜喝過溫暖的咖啡，希望週五能有「溫暖大火鍋」。

另一方面，立法院日前總質詢過程中，卓榮泰對於國土計畫法是否延緩2年上路，出現與內政部長劉世芳不同調；面對立委追問健保點值能否在明年6月達到每點0.95元時，又和衛福部長邱泰源說法不同，引發外界質疑內閣團隊內部溝通是否出問題？甚至質疑難道卓榮泰管不動部會首長？

行政院表示，卓榮泰對於國土計畫法和健保政策已多次說明，行政團隊也有共識，目標都是讓國家政策更健全，團隊的立場和態度都一致。

卓榮泰 行政院 韓國瑜

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