陸自黎巴嫩撤僑有台人？ 外交部：乘中方安排貨輪離開

中東局勢持續升溫，中國外交部啟動從黎巴嫩撤僑，共撤出215人，傳其中包含一名台灣人。對此，外交部今證實指出，有一名在黎巴嫩求學的國人於9月底時臨時決定搭乘中國安排的貨輪離開黎巴嫩，相關過程我國駐處均有掌握。

中東情勢動盪不安，根據報導，中國外交部領事司副司長張洋表示，截至10月2日為止，中國已分2批次將公民從黎巴嫩撤離，第一批有69名中國人和11名外籍家屬，第二批有146名中國人，和5名外籍家屬。張洋聲稱，安全離開黎巴嫩的215名中國公民中，包含1名台灣同胞和3名香港居民。

我國外交部今表示，我駐約旦代表處兼轄黎巴嫩，一直與在黎國的6名國人保持聯繫，自今年6月以黎情勢升高後，更持續表達關心，並促請及協助他們儘早離境以確保人身安全。其中三名預計將於10月初返台，兩名則因家庭因素選擇續留黎國。

外交部指出，另有一名國人先前曾向駐處表示，因學業考量且評估安全應暫時無虞，決定在黎國繼續求學。該國人於9月底時臨時決定搭乘中國安排的貨輪離開黎巴嫩，相關過程我國駐處均有掌握。

外交部表示，我國駐約旦代表處將持續與我國在黎巴嫩僑民保持密切聯繫，隨時提供當地國人及僑民必要協助，並將持續關注區域情勢發展。

外交部並提醒說，由於中東區域緊張情勢持續升溫，外交部再次籲請國人，近期應避免前往以色列、黎巴嫩及伊朗等地，而正在當地從事商旅活動的國人務必提高警覺，注意自身安全，並請主動與我國相關駐外館處取得聯繫。國人在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；如在黎巴嫩遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐約旦代表處急難救助電話：+962-79-5552605；如在伊朗遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-6453018；或外貿協會駐德黑蘭台貿中心電話：+98-21-8879-4243；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：＋886-800-085-095，以獲得及時協助。