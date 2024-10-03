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張惇涵將卡預算甩鍋韓國瑜？ 藍：賴清德玩兩手策略

聯合報／ 記者王千豪屈彥辰／台北即時報導
朝野「和解飯」明晚登場，總統府副秘書長張惇涵昨表示，預算用來照顧人民、做地方建設，並喊話立法院長韓國瑜「莫忘世上苦人多」，引發關注。圖／聯合報系資料照片
朝野「和解飯」明晚登場，總統府副秘書長張惇涵昨表示，預算用來照顧人民、做地方建設，並喊話立法院長韓國瑜「莫忘世上苦人多」，引發關注。圖／聯合報系資料照片

朝野「和解飯」明晚登場，總統府副秘書長張惇涵昨表示，預算用來照顧人民、做地方建設，並喊話立法院長韓國瑜「莫忘世上苦人多」，引發關注。藍營立法院人士分析，可能是賴清德總統覺得卓揆立場不更強硬，又或是賴卓玩兩手策略。

韓國瑜、行政院長卓榮泰預計在明天晚上邀集朝野立法院黨團三長吃「和解飯」，希望解套明年度中央政府總預算案的僵局，但張惇涵昨在接受網路節目時表示，預算用來照顧人民、做地方建設，並喊話立法院長韓國瑜「莫忘世上苦人多」，此舉引發側目。

藍營立院人士表示，張惇涵過去行事風格沉穩，也不是招搖的性格，因此才被選為總統府副秘書長。這次預錄網路節目大談總預算案、柯文哲案、能源政策、和平協議、大法官名單、819風波，把廣播節目當成「國情報告」，把自己當成中華民國總統。過去不論什麼黨執政，總統府秘書長、副秘書長都是「沒有聲音的人」。

該人士指出，網路節目會先把討論題綱傳給張惇涵，總統府、賴清德事先一定知情，即使不是精心策劃由張放話，至少也是「默許」張出面闡述賴清德的態度。

該人士分析，總統府過去要放話，都是透過「府內人士」或是「知情人士」的名義，這次張惇涵親上火線，可能有兩個原因，一是賴清德總統對卓榮泰最近溫和的態度，包括「溫暖的咖啡」、「溫暖大火鍋」表達不滿，認為卓揆立場不夠強硬。另一種可能是賴卓唱雙簧、扮黑白臉，玩兩手策略，繼續累積賴清德的政治鬥爭籌碼。

張惇涵 總統府 韓國瑜

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