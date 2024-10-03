黃捷關注人權 入選時代雜誌次世代百大人物

美國「時代雜誌」（Time）今天公布年度次世代百大人物名單，民進黨立委黃捷入選，由台灣副總統蕭美琴撰寫介紹文章，內文提到黃捷關心人權議題，為推動公共利益不遺餘力。

文章寫道，現年31歲的黃捷是台灣最年輕的立法委員。她十分關注人權議題並為公共利益打拚，體現台灣年輕一代的公民參與精神。

她努力吸引選民注意且拚勁十足，標誌著民主已經成為台灣日常生活的一部分，就像我們呼吸的空氣一樣自然。

身為女性立委和LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒）族群的一員，黃捷也一直為台灣弱勢族群發聲。她在高雄市議會開展她的政治生涯，隨後致力於解決一系列廣泛的議題，包括性別平等、交通基礎設施、國會外交和國際人權倡議。

當台灣努力透過鼓勵基層參與公共事務來使我們的民主更具韌性時，像黃捷這樣的新興領導人的貢獻讓我們引以為傲。

時代雜誌每年評選百大影響力人物，2019年首次擴增，列出次世代百大影響力人物名單（TIME100Next）。

這份名單分為藝術家、奇才、創新者、領袖、倡議者共5大領域，黃捷被歸在領袖類，成為繼台北市長蔣萬安、前國民黨主席江啟臣、壯闊台灣聯盟發起人吳怡農後，又一位入選的台灣政治人物。

時代雜誌總編輯賈可布斯（Sam Jacobs）在致讀者文中寫道，次世代百大人物名單表彰醫療、氣候、商業、運動等領域冉冉上升的領袖，今年上榜的有色人種領袖佔多數，一半以上則為女性。

除黃捷外，本屆入選的亞裔人士還包括以「幕府將軍」（Shogun）成為首位獲得艾美獎（EmmyAwards）劇情類最佳女主角獎的日本演員澤井杏奈、菲律賓裔英籍歌手Beabadoobee、年僅27歲的美國人工智慧公司Scale AI創辦人兼執行長亞歷山大．王（Alexandr Wang）和泰國新總理貝東塔（PaetongtarnShinawatra）等人。

時代雜誌計劃10月在紐約舉辦晚會，邀請2024年次世代百大人物名單入選者齊聚一堂。