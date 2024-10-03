快訊

山陀兒太猛別躲鐵皮屋！登陸前高雄再發國家警報「即刻避難」

總預算卡關被打成擋預算 藍營內鷹派鴿派拉扯

屏東安泰醫院火警重大傷亡！6人無生命跡象 1值班失聯員工尚未尋獲

黃捷關注人權 入選時代雜誌次世代百大人物

中央社／ 紐約2日綜合外電報導

美國「時代雜誌」（Time）今天公布年度次世代百大人物名單，民進黨立委黃捷入選，由台灣副總統蕭美琴撰寫介紹文章，內文提到黃捷關心人權議題，為推動公共利益不遺餘力。

文章寫道，現年31歲的黃捷是台灣最年輕的立法委員。她十分關注人權議題並為公共利益打拚，體現台灣年輕一代的公民參與精神。

她努力吸引選民注意且拚勁十足，標誌著民主已經成為台灣日常生活的一部分，就像我們呼吸的空氣一樣自然。

身為女性立委和LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒）族群的一員，黃捷也一直為台灣弱勢族群發聲。她在高雄市議會開展她的政治生涯，隨後致力於解決一系列廣泛的議題，包括性別平等、交通基礎設施、國會外交和國際人權倡議。

當台灣努力透過鼓勵基層參與公共事務來使我們的民主更具韌性時，像黃捷這樣的新興領導人的貢獻讓我們引以為傲。

時代雜誌每年評選百大影響力人物，2019年首次擴增，列出次世代百大影響力人物名單（TIME100Next）。

這份名單分為藝術家、奇才、創新者、領袖、倡議者共5大領域，黃捷被歸在領袖類，成為繼台北市長蔣萬安、前國民黨主席江啟臣、壯闊台灣聯盟發起人吳怡農後，又一位入選的台灣政治人物。

時代雜誌總編輯賈可布斯（Sam Jacobs）在致讀者文中寫道，次世代百大人物名單表彰醫療、氣候、商業、運動等領域冉冉上升的領袖，今年上榜的有色人種領袖佔多數，一半以上則為女性。

除黃捷外，本屆入選的亞裔人士還包括以「幕府將軍」（Shogun）成為首位獲得艾美獎（EmmyAwards）劇情類最佳女主角獎的日本演員澤井杏奈、菲律賓裔英籍歌手Beabadoobee、年僅27歲的美國人工智慧公司Scale AI創辦人兼執行長亞歷山大．王（Alexandr Wang）和泰國新總理貝東塔（PaetongtarnShinawatra）等人。

時代雜誌計劃10月在紐約舉辦晚會，邀請2024年次世代百大人物名單入選者齊聚一堂。

人權 黃捷

延伸閱讀

參選市長呼聲高！柯志恩曝高雄買房「撩落去」 指潘孟安是強敵

陳其邁避談支持黃捷參選高雄市長 強調市民皆可參選

影／連署書破千份 罷免黃捷團體高雄下戰帖 場面火爆

黃捷二度被發動罷免 陳其邁發聲了

相關新聞

陸自黎巴嫩撤僑有台人？ 外交部：乘中方安排貨輪離開

中東局勢持續升溫，中國外交部啟動從黎巴嫩撤僑，共撤出215人，傳其中包含一名台灣人。對此，外交部今證實指出，有一名在黎巴...

總預算卡關被打成擋預算 藍營內鷹派鴿派拉扯

明年度總預算案卡關，民進黨指控在野陣營阻擋地方建設，並發動文宣戰，儘管國民黨也製作圖卡、錄製影片回擊，澄清相關指控，但仍...

朝野和解飯明晚登場 王鴻薇：卓榮泰不要只帶兩串蕉來吃飯

明年度中央政府總預算案卡關，立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰邀朝野立法院黨團三長吃「和解飯」，將於明天晚上登場。國民黨立法...

賴總統與石破茂為舊識 兩人在社群上互動曝光

日本新任首相石破茂1日獲指名為第102任首相，對此，賴總統也在社群平台Ｘ上發文祝賀並期盼台日兩國相互扶持，維護區域繁榮與...

張惇涵將卡預算甩鍋韓國瑜？ 藍：賴清德玩兩手策略

朝野「和解飯」明晚登場，總統府副秘書長張惇涵昨表示，預算用來照顧人民、做地方建設，並喊話立法院長韓國瑜「莫忘世上苦人多」...

傳被列藍營擬罷免綠委名單 吳思瑤：無正當性何懼之有

媒體報導，國民黨研擬一份「獵殺20位民進黨立委」名單，列在名單之一的民進黨立委吳思瑤表示，罷免是非常嚴肅的事情，必須奠基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。