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傳被列藍營擬罷免綠委名單 吳思瑤：無正當性何懼之有
媒體報導，國民黨研擬一份「獵殺20位民進黨立委」名單，列在名單之一的民進黨立委吳思瑤表示，罷免是非常嚴肅的事情，必須奠基在由人民發動，不應當政黨操作，更不應該是政黨威脅報復的手段，這樣的罷免毫無正當性，何懼之有。
《菱傳媒》報導，國民黨情資研判，民進黨主席賴清德無論罷樑結果如何，都將在投票過後發動「大罷免潮」，因此已研擬一份「獵殺20位民進黨立委」名單反制，包括台北市吳思瑤、新北市蘇巧慧、台中市蔡其昌、高雄市黃捷等人，目的是逼綠營妥協、同意修法拆彈。
吳思瑤表示，憲法賦予罷免目的是針對不適任民代或首長，藍營目前的盤算顯然是政治報復，說穿了就是有政治目的的威脅手段，藉由啟動罷免遂行政治報復手段。
吳思瑤說，憲法賦予罷免發動者對象是人民，不應當是由政黨發動，就算最後真的啟動罷免，理由也毫無正當性，她何懼之有，相信社會能夠清楚判斷。
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