【重磅快評】大官排排坐開會防災 AI內閣「撥接上網」

賴總統日前到中央災害應變中心與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，因撤村人數與縣府資料不同，6度質問徐榛蔚，引發討論。每逢重大天災，都會上演這場大官排排坐舉行中央防災會議的場景，問題是，如今通訊軟體如此發達，只要動動手指、拉個群組就能解決的事，民進黨政府卻還停留過去大家集合、聽取中央下達救災指令的返古作法，真是自詡為AI行動內閣的卓內閣最大的反諷。

中央防災會報機制歷史由來已久，但這是因為過去科技不發達的產物，如今不要說通訊軟體早已成為大家生活及工作的一部分，視訊會議更已被公私部門廣泛運用。但防災會報卻還是採取最傳統的方式，把中央閣員都找來排排坐開實體會議，只有地方縣市是用視訊參與，等候中央統一下達命令。

賴清德在防災會議上6度詢問徐榛蔚撤離人數為何與他掌握的有出入，類似的畫面大家可是一點也不陌生。2021年9月，時任閣揆蘇貞昌前往中央災害應變中心，突然抽考大家的應變能力，要求各單位將視訊畫面調到中央，大部分的縣市都成功連線，花蓮的視訊畫面因為技術問題遲遲無法連上，讓蘇貞昌一度大怒「要我等多久？」遇到天災，相關受災縣市必定額頭爛額，還要面對中央長官的抽考、質問，沒想到同樣的場景3年後又再上演一次。

問題是，這兩年AI人工智慧大行其道，台灣號稱是AI發展重鎮，遇到颱風這種早有豐富大數據累積的天災，只要善用AI蒐整過去歷史資料篩出重要提醒，都會比「人」做得更好，卓內閣標榜是AI行動內閣，前兩天行政院才剛辦完二三級機關首長的AI共識營，結果一碰到天災，不僅還是回歸最傳統的會議形式，更上演總統在防災會議上跟地方首長為了撤離人數兜不攏、你來我往的畫面。內政部長劉世芳2日又再質疑花蓮所謂「籍在人不在」等狀況，要求再確認清楚。

結果搞了半天，大家這才發現，科技雖然日新月異，但不變的是凡人喜歡耍官威的心態，還有不思進取、一成不變的官僚文化。如果中央真的要開防災會議，重點也是資源調度，不是在「指導」各部會與地方政府如何防救災，地方首長身處第一線，一定比中央還清楚地方現況，或是中央做一些必要的提醒即可。

說穿了，從賴清德到劉世芳對地方的指指點點，透露的就是「官大學問大」的心態，問題是，台灣的民主政治，能坐上大位者，是因為你比別人會選舉，不代表你凡事比別人英明，官大學問大那套實在可以休矣。

中央防災會報應該轉型成納入中央部會與地方政府的線上災害資訊通報與防救災資源調度平台，讓各地的災害情形與救災需求即時上達，中央則適時調度資源或提供必要的防救災建議，如此甚至根本不需要實體會議，讓中央與地方的相關首長人員能專注投入救災。

但話說回來，這種中央防災會報機制也是兩岸特有的，大陸官媒也經常宣布國家主席習近平下達了什麼救災指示，都是威權文化的產物，凡事反中、抗中的民進黨倒對此還滿樂此不疲的，兩岸領導文化在此達成了一氣。