總預算卡關被打成擋預算 藍營內鷹派鴿派拉扯

明年度總預算案卡關，民進黨指控在野陣營阻擋地方建設，並發動文宣戰，儘管國民黨也製作圖卡、錄製影片回擊，澄清相關指控，但仍讓部分區域立委備感壓力。眼看朝野「和解飯」即將登場，藍營也內部陷入鴿派、鷹派之間的拉扯。

總預算案卡關後，民進黨鋪天蓋地攻擊在野陣營，指國民黨不僅阻擋地方建設、治水經費、社會福利、公務員調薪等。面對綠營攻勢凌厲，藍營也在社群平台吹起反攻號角，製作闢謠圖卡、影音、新聞稿回擊，但仍讓不少區域立委備感壓力，甚至發生國民黨立委羅庭瑋在程序委員會投棄權票的事件。

儘管朝野「和解飯」將於明晚登場，但對於如何解套，藍營內部也分成鷹派、鴿派，以及務實派。鴿派立委抱怨，20日退回總預算的時間點很突然，他認為當天並未經過充分討論，大家口徑無法一致，而且利弊得失也沒有分析好，例如是要全退還是退一部分等，所以事後國民黨立法院黨團總召傅崐萁才會在黨團大會上致歉。

不過，對於這位立委的說法，國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，「想下船的人自己出來說，不要扯後腿。」

另有鷹派立委說，他就是主戰派，反正現在已經被抹黑、被攻擊了，如果現在他們不堅持、捍衛自己堅持的事情，反而會被他們的支持者責難，既然行政院態度強硬，那他們不是應該要更站在民意這邊嗎？更何況行政院亂編，為什麼不對的東西不能退回去。

也有立委表示，只要行政院願意釋出善意，提出辦法解決，也不見得要堅持重編，以原住民禁伐補償來說，原民會首長在立法院備詢時多次提到不足的部分可由原住民族綜合發展基金支付，只要原民會有辦法獲得原住民立委的支持，沒有理由反對。

據了解，無黨籍立委高金素梅有向國民黨團請託，原民會主委曾智勇出國，卻無就原民會預算方面溝通，非常沒有誠意，一定要當場反映。