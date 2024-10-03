朝野和解飯明晚登場 王鴻薇：卓榮泰不要只帶兩串蕉來吃飯

明年度中央政府總預算案卡關，立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰邀朝野立法院黨團三長吃「和解飯」，將於明天晚上登場。國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇表示，對話總比對抗好，也希望卓榮泰「不要到時只帶著兩串香蕉」。

國民黨團書記長林思銘表示，兩院院長和朝野立法院黨團三長餐敘，共同來解決行政立法間的爭執，若能樹立起這樣的模式，對於朝野和諧並非壞事。

林思銘強調，國民黨團在意的是依法行政，原住民禁伐補償是法律案，依法一定要編足，沒有編足就是違法；至於公糧收購、健保點值兩主決議，行政部門除必須清楚說明態度外，也必須未來針對立法院通過主決議表示態度。

王鴻薇表示，朝野有分歧時，應由國家元首以其高度協調，賴清德毫無此類角色和功能，且常屬於發動對抗者。行政院和立法院出現爭議時，由立法院長出面調和也不錯，因在朝野對立的狀況下，還有人是清醒的且有調和功能的，這是好事。立法院亦本有朝野協商，立法院長本就有協調的角色、功能跟高度。

王鴻薇談到和解飯，她認為應不至於到劍拔弩張，對國民黨而言，從今年520後，對立狀況不斷，例如行政院針對國會改革法案提出覆議、聲請釋憲等，是在跟立法院尤其是在野黨對撞，加上退回明年度中央政府總預算案等，始終有緊張氛圍，至少現在大家願意坐下來談談，「談總比不談好，對話總比對抗好。」

王鴻薇強調，會趁此機會把立場說清楚，不會擋預算，目前也沒有要刪預算，可是會希望卓榮泰應有備而來，因早就說明為何要退回總預算案，針對退回的部分仍要提出因應之道，「不要到時只帶著兩串香蕉，空手來吃飯。」