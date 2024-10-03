雙橡園國慶酒會 AIT執行理事慰問台灣受颱風影響

中華民國駐美代表俞大㵢2日晚間在華府雙橡園舉行國慶酒會，對於拜登政府對台灣的支持表達感謝；美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）致詞時，向過去幾天來受颱風山陀兒的南台灣民眾傳遞掛念和祈禱。

颱風山陀兒暴風圈接觸南部地區後，台灣已釀2死、102傷及2失蹤。

藍鶯表示，美台關係建立在台灣關係法的基礎上，歷任美國政府都相信台灣是世界一股良善的力量，她向正在經歷颱風的台灣民眾致意，台灣也向美國經歷海倫颶風的民眾表達支持，這就是朋友之間的互幫互助和互挺。

藍鶯代表AIT出席國慶酒會，今年沒有聯邦國會議員到場，聯邦眾議院議長強生、榮譽議長裴洛西等議員致函祝賀。

俞大㵢在場邊受訪表示，美國對台灣的支持不分黨派，當前全球有好幾個地方爆發爭端，大家都希望致力於印太和台海的和平穩定，歡迎美方運用不同方式來增強台灣的自主防衛能力。

針對下月即將舉行的美國總統選舉，俞大㵢說，台灣在美國享有跨黨派普遍支持，「我想在明年美國新政府的方向沒有太大改變。」

不過，近日接連爆發美方發現提供給台灣有瑕疵的軍援品，以及雷神公司涉嫌哄抬軍售台灣價格，俞大㵢反覆表示，雙方溝通協調頻密暢通。