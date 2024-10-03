韓國瑜明邀朝野吃和解飯 吳思瑤：帶著誠意盼解決僵局
明年度中央政府總預算案卡關，立法院長韓國瑜接受行政院長卓榮泰委託，明天邀請朝野黨團幹部吃和解飯。總統府副秘書長張惇涵昨喊話韓國瑜「莫忘世上苦人多」，引發在野黨不滿。民進黨立法院黨團強調，執政黨立場就是希望解決僵局。
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指出，張惇涵在節目受訪內容跟民進黨府院黨、黨團立場一致，期待趕快解決總預算案無法付委審查僵局，立場堅定一致，不放棄任何努力希望解決僵局的機會，張惇涵所提的呼籲是希望大家不要放棄折衷、對話、協調，趕快讓總預算案僵局能夠解套。
在野黨質疑賴清德總統跟張惇涵一個扮白臉、一個扮黑臉，吳思瑤表示，在野黨委員想太多了，執政黨立場一致，就是希望攸關人民福祉的總預算案能夠解決僵局，絕對不是有人扮白黑有人扮黑臉。
吳思瑤強調，好不容易安排朝野黨團幹部吃和解飯，會帶著滿滿誠意、善意，出發點還是希望能好好談，不希望受到任何因素影響，導致預算案被拖延，期盼透過和解飯朝野善意、誠意會越來越多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言