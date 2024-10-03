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韓國瑜明邀朝野吃和解飯 吳思瑤：帶著誠意盼解決僵局

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

明年度中央政府總預算案卡關，立法院長韓國瑜接受行政院長卓榮泰委託，明天邀請朝野黨團幹部吃和解飯。總統府副秘書長張惇涵昨喊話韓國瑜「莫忘世上苦人多」，引發在野黨不滿。民進黨立法院黨團強調，執政黨立場就是希望解決僵局。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指出，張惇涵在節目受訪內容跟民進黨府院黨、黨團立場一致，期待趕快解決總預算案無法付委審查僵局，立場堅定一致，不放棄任何努力希望解決僵局的機會，張惇涵所提的呼籲是希望大家不要放棄折衷、對話、協調，趕快讓總預算案僵局能夠解套。

在野黨質疑賴清德總統跟張惇涵一個扮白臉、一個扮黑臉，吳思瑤表示，在野黨委員想太多了，執政黨立場一致，就是希望攸關人民福祉的總預算案能夠解決僵局，絕對不是有人扮白黑有人扮黑臉。

吳思瑤強調，好不容易安排朝野黨團幹部吃和解飯，會帶著滿滿誠意、善意，出發點還是希望能好好談，不希望受到任何因素影響，導致預算案被拖延，期盼透過和解飯朝野善意、誠意會越來越多。

張惇涵 民進黨 韓國瑜

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