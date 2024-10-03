張惇涵將總預算案推韓國瑜？李彥秀質疑破壞朝野和諧

藍白聯手封殺114年度中央政府總預算案。總統府副秘書長張惇涵昨表示，立法院長韓國瑜曾說「莫忘世上苦人多」，不審預算影響極大。國民黨立委李彥秀質疑，才傳出韓國瑜邀朝野吃飯，張惇涵就來破壞和諧，難道是為賴清德玩兩手策略？

張惇涵接受YahooTV「齊有此理」專訪昨天播出，張惇涵特別針對總預算案遭退回案提出看法。張惇涵說，現在立法院當家的是國民黨與民眾黨，做主的是韓國瑜，大家都記得，韓國瑜曾說「莫忘世上苦人多」；中央政府的預算就是用來照顧人民、做地方建設。

李彥秀提到，總統府設立三個黑機關指揮政務，賴總統親自打電話指揮部會首長早已不是新鮮事。不過現在居然連總統府副秘書長張惇涵都可以上節目，肆無忌憚公開對行政院、立法院、朝野政黨指指點點，甚至將總預算案責任推給韓國瑜。不只如此，張惇涵更用假訊息情勒在野黨與台灣人民，破壞憲政體制，逾越公務份際。

李彥秀表示，依據「總統府組織法」，總統府副秘書長的職責是襄助秘書長處理總統府內事務，副秘書長應該是「沒有聲音的總統幕僚」，在府內協助賴清德防颱、防災聯繫。

李彥秀對此表示，張惇涵現在居然在颱風天上節目高談闊論，不僅攻擊立法院長，還大談民眾黨主席柯文哲、能源政策、和平協議、大法官名單、819風波，簡直就是把廣播節目當成「國情報告」，將自己當成中華民國總統。