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連擺沙包都成為「罷樑」戰場 藍委感嘆側翼失去良心

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
李彥秀表示，隸屬行政院的國立海洋科技博物館，在二樓戶外平台，廣布沙包增加重量，防止高架地板被強風豪雨損壞，居然也被不明就裡的綠營網軍拿來攻擊謝國樑，立刻翻車鬧出笑話。圖／民眾提供
李彥秀表示，隸屬行政院的國立海洋科技博物館，在二樓戶外平台，廣布沙包增加重量，防止高架地板被強風豪雨損壞，居然也被不明就裡的綠營網軍拿來攻擊謝國樑，立刻翻車鬧出笑話。圖／民眾提供

颱風山陀兒來勢洶洶，基隆市府擺放沙包方式日前遭民進黨基隆市議員鄭文婷酸是「伴手禮」，被質疑在颱風天打罷免戰。國民黨立委李彥秀指出，側翼現在連國立海洋科技博物館都不放過，卻不知海科館隸屬中央，最後翻車，也感嘆罷免已淪仇恨動員。

李彥秀說，基隆市政府將文化中心前廣場打造成為藝文特區展場兼人行通道，並鋪上人工草皮美化。由於颱風來襲，工作人員將沙包堆放在草皮四周，進行防颱準備，避免強風破壞草皮。結果立刻遭到綠營政客、網軍側翼群起圍攻「看圖說故事」，用片段的偏差資訊以及「白癡」、「敗類」、「掃廁所」等羞辱性的字眼，侮辱基隆市長謝國樑、基隆市府公務員。

李彥秀表示，同樣在基隆，隸屬行政院的國立海洋科技博物館，在二樓戶外平台，廣布沙包增加重量，防止高架地板被強風豪雨損壞，居然也被不明就裡的綠營網軍拿來攻擊謝國樑，立刻翻車鬧出笑話。

李彥秀指出，從「防颱假」到「沙包防災」，連最基本的防颱準備都可以無限上綱為「罷免颱風假」的政治鬥爭，人身攻擊為「白癡敗類」等不堪字眼，甚至以「罰掃廁所」羞辱市府公務人員，真的不免讓人感嘆「台灣的民主真的生病了」。

李彥秀表示，2022年的選舉早已過去，努力推動與監督市政，才能讓基隆市向前邁進，為政治利益進行「無差別」的報復攻擊，拖垮的不僅是市政府的政務，更是基隆市民的未來。「政治不能失去良心，罷免不能失去人性」。面對這樣的狀況，只能興嘆沙包擋不住政客側翼的口水。

李彥秀 罷免 謝國樑 颱風假

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