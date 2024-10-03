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雙十國慶在即 僑委會：對岸供低價旅團阻僑民回台

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
國慶相關活動已陸續展開預演、準備。圖／國慶籌備委員會提供
國慶相關活動已陸續展開預演、準備。圖／國慶籌備委員會提供

雙十國慶即將到來，每年都會有僑民返台同慶，不過僑委會業務報告指出，海外僑界正面臨中國大陸嚴峻的統戰威脅，中方甚至以低價旅行團鼓勵我國僑民赴中觀光，讓他們取消返台參加雙十國慶。

立法院外交及國防委員會今原擬邀請僑務委員會委員長徐佳青報告業務概況，並備質詢，不過受到颱風影響取消。根據僑委會的業務報告，內容指出，海外僑界面臨統戰嚴峻威脅，其手段方法多元，企圖削弱僑界對中華民國的認同和支持，對僑務工作更構成嚴重挑戰。

報告表示，中國統戰做法已非傳統手段可相提並論，除了除不斷結合中文教育、扶助親中團體，以及進行邀宴、訪等各種威脅、利誘，逐步侵蝕我海外僑界力量之外，近期更以新型樣態，如低價旅行團鼓勵赴中國觀光，藉此取消來台參加雙十國慶，意欲營造僑民不欲返台同慶的假象，以及透過軟性文化教育滲透海外文教體系，以說好中國故事方式對海外僑界包裝進步開放形象。

此外，僑委會也指出，海外僑民收到假訊息衝擊，在僑居地因訊息傳遞落差提高辨識真偽難度，致使虛假訊息扭曲僑界對台灣認識，如投稿文章抹黑我政府僑生政策，混淆海外僑生及家長視聽，以及有意操弄議題深化對僑界「促統」，在未觸及政治議題前提下邀請僑民座談，然卻於會後發表共同聲明，意使外界誤認友我僑領立場轉向。

僑委會表示，虛假訊息不僅是混淆，更是影響對台灣觀感與認知，更甚者，對於成長海外，透過網路認識台灣的僑青世代更有不良影響，強調，海內外共同應對威脅挑戰已刻不容緩。

假訊息 僑委會 國慶

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