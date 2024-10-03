朝野「和解飯」若成功 學者：韓國瑜便展現憲政高度

明年度中央政府總預算案僵局現曙光，立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰周五邀朝野黨團三長吃「和解飯」，由於涉及到行政、立法兩大首長，備受關注。學者表示，院際協調權在於總統，韓國瑜親自協助協調，較為特別，若成功便展現憲政高度。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇表示，明年度中央政府總預算案甫送入國會便被退回，也因本屆第一會期已有太多立法和行政的爭議，且總統提名人事案如NCC委員、大法官等，令立法院不滿，立法、行政無法溝通，與賴清德總統有關。

劉嘉薇指出，賴清德身兼民進黨主席，也向綠委下達軍令，不得缺席各項會議，總統過於介入立法、行政之間的運作，其實非常不正常，過去少有此情況，也令立法、行政僵局更嚴重。

劉嘉薇說，院際協調本是總統應為，但當造成立法、行政衝突的來源是總統本身時，造成衝突者將喪失協調空間。韓國瑜若能成功協調，便是展現憲政高度，而賴清德本身亦可緩和些，不見得權力都要一把抓，畢竟賴清德現為少數總統，政治是妥協藝術，不可能所有事情都要「整碗捧去」。

至於是否有機會成為憲政慣例，劉嘉薇說，立法院長未來於憲政運作上是否能參考韓國瑜的例子，有前提條件是「總統為少數總統，立法、行政陷入僵局」、「雙首長制因總統強勢，宛如單一總統制，行政院長角色微乎其微」，爭議出現於總統身上，立法院長便有「機會」進行政治協調，留下好的模範，這就是憲政慣例的開始。

不過，政治大學法律系副教授廖元豪認為，此次的協調可說是一次「先例」，但距離「憲政慣例」還有相當的距離。因為憲政慣例是有要件的，它首先要有客觀要件，「反覆實施的慣性」，所以偶一為之不算，要多次履行，並且沒有反例。再者，必須有主觀要件，政治部門均認定這種慣行是「有拘束力」、「各方均有義務遵守」的不成文法律規範。

廖元豪說，目前立法院長才第一次這樣邀約協商，而且各方是否真心相信以後可以這樣協調，協調後說好的就算話？都還有待觀察。