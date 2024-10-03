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駐教廷使館國慶酒會 樞機主教祈願台灣永無戰爭

中央社／ 羅馬3日專電

教廷大使館2日舉行國慶酒會，多位教廷官員、樞機主教出席，盛讚台灣是民主與和平典範，並期盼在世界局勢艱難時刻，台灣永遠不要陷入戰爭。

駐教廷使館並在國慶酒會中宣布，援贈中非共和國「聖馬可修道院」成立「台灣電腦教室」，彰顯台梵邦誼與台灣人道援助精神。代表接受的中非籍樞機主教恩薩帕連加（Dieudonné Nzapalainga）感謝台灣善舉，深化雙方友誼橋梁。

駐教廷大使館2日在聖伯多祿大教堂前方大道上的「協和音樂廳」（Auditorium Conciliazione）舉辦113年國慶酒會。

梵蒂岡樞機主教團團長長雷伊（ Giovanni BattistaRe）、宏都拉斯樞機主教馬拉迪阿加（Oscar AndresRodriguez Maradiaga）、教宗駐馬爾他騎士團特別代表鐸瑪士（Silvano Maria Tomasi）、教廷外交學院院長潘納丘（Salvatore Pennacchio）總主教、教廷國務院外交次長華卓斯基（Miroslaw Wachowski）蒙席等出席。

馬拉迪阿加樞機主教接受中央社訪問表示，他非常高興出席駐教廷使館舉辦的國慶酒會，因為台灣是民主的典範，民主可以帶來進步、克服貧窮，台灣為許多國家樹立範例，透過教育、替人民做好準備，人民可以過著自由、快樂、和平的生活。

馬拉迪阿加表示，他祝賀中華民國台灣能持續在和平的道路上前進，「尤其在此艱難時刻，我希望台灣永遠不會有戰爭，只有繁榮與進步」。

雷伊樞機主教為酒會主持祈禱儀式時，盛讚台灣這個國家是和平的實踐者，他感謝駐教廷使館長期與教廷合作，提出的所有倡議都非常令人珍賞，「在這個到處都是戰亂的艱難時刻，希望天主保護台灣，讓台灣人民一直過著和平、安穩、寧靜的生活」。

賓客另包括教廷相關部會高層、各國駐教廷外交團、修會代表、宗座大學代表、天主教人士、義國政要、媒體記者及僑胞等超過200人。

駐教廷大使李世明致詞時以「和平」為主軸，他表示，教宗方濟各曾強調和平是人類前進的唯一方向，總統賴清德今年5月就任演說也表示，將盡力維繫和平，呼籲中國停止對台文攻武嚇，承擔維持和平的責任。

李世明表示，教宗在今年世界和平日文告中，特別關切人工智慧（AI）為人類帶來的貢獻與危險，台灣與教廷有共同目標，皆希望AI發展可促進人類友愛及和平，因此使館將在11月11日舉辦「心信相連」（Interconnected Hearts）台灣當代數位藝術展，響應教宗對AI的重視。

李世明強調，台灣也將持續呼應教宗「眾位弟兄」通諭，關懷弱勢，落實「台灣能幫忙」精神，與教廷及理念相近國家共同推進區域和平穩定，守護宗教自由。

在音樂表演部分，今年酒會邀請義大利天主教業餘合唱團體「Ottava Nota Choir」及「Diapason YouthChoir」近40人，團員除演唱宗教歌曲，更特別練唱一曲台語歌謠「雨夜花」，讓台下驚呼連連。僑委會國慶巡演團「當代樂坊」也在酒會中以快閃方式演出10分鐘，博得滿堂喝采。

國慶 教廷

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