僑委會國慶巡演團羅馬演出 義參議員讚促進文化交流

僑委會國慶巡演團「當代樂坊」2日晚間在羅馬演出，義大利政要、藝文人士、僑界踴躍參與。義國參議員認為，此類表演有助促進台義文化交流，讓義大利更熟悉台灣文化。

「當代樂坊」2日晚間在羅馬智慧大學（Universityof Rome La Sapienza）的Ateneo劇場盛大演出，吸引近200人參與盛會。義大利羅馬台灣同鄉會會長蔡文巧致詞時，特別感謝多位台僑出錢出力贊助活動，還有許多台僑特別從北義、南義攜家帶眷來觀賞，展現義大利台僑的團結向心力。

長期挺台的義大利資深參議員馬蘭（Lucio Malan）接受中央社訪問表示，他認為此次表演非常賞心悅目，展現了台灣文化，美麗音樂加上傑出舞者，為觀眾創造一個美好的夜晚，他很高興能參與，和在場的台灣駐義代表、台僑們一起觀賞表演。

馬蘭認為，這類表演對增進台義文化交流很有幫助，可以讓義大利各界更認識台灣文化，表演充滿動感、音樂節奏與喜悅氣氛，且在表演世界音樂時，樂團還特別納入一首義大利歌曲，是很美好的安排。

僑委會國慶巡演團團長邱太三致詞時，代表僑委會委員長徐佳青問候義大利的台僑。他表示，當代樂坊是非常知名團體，特色是用音樂舞蹈，結合台灣與世界歌曲，此次巡演主題「璀璨台灣耀國慶」，希望展現台灣兼容並蓄與多元的文化特質，感謝僑胞與駐館全力協助，讓表演順利舉行。

駐義代表蔡允中致詞時表示，僑委會文化表演團不是每年都來，近8到10年是首度來義大利，此次歐洲只選捷克、義大利、瑞典3個國家巡演，顯示國內非常關心義大利台僑。

蔡允中認為，巡演團到羅馬有幾層意義，除了感謝僑胞，參與駐義大利與駐教廷兩個外館的國慶酒會，並展現近年台義在文化藝術交流的成果，最後一層意義是「推動和平祥和精神」，當前世界面臨俄羅斯侵略烏克蘭、中東事件、印太區域不穩定，文化展演團傳遞的訊息，是希望世界穩定和平繁榮發展。

「當代樂坊」在表演中，使用傳統樂器二胡、琵琶、笛子、嗩吶，背景輔以台灣風景人文投影片，總統府、台北101大樓等知名建築皆入鏡。

表演融入台灣發展故事，包括在「篳路藍縷」篇章，描述早年移民冒險渡海來台的艱辛；在「戀戀桐花」中以客家油紙傘當舞蹈道具。在「福蔭大地」篇章，Q版的土地公登台共舞，還有表演者下台發給觀眾糖果，讓許多隨父母來觀賞的兒童備感興奮。