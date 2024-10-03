新聞眼／幕僚火上添油 綠真心求和解？

明年度中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰正積極尋求解方，賴清德總統則將預算案遭退回歸咎於在野黨非理性杯葛，並由總統府副秘書長張惇涵提醒立法院長韓國瑜「莫忘世上苦人多」，府院分扮黑白臉，就怕反而打翻「和解飯」，朝小野大的困境恐愈加劇。

為了總預算案遭藍白聯手退回立院程序委員會，卓榮泰日前拜會韓國瑜，兩人「咖啡會」溝通；韓也遞出橄欖枝，邀請朝野黨團幹部明天吃「和解飯」。行政、立法兩院院長都積極為總預算案尋求解套。

不過，朝野「和解飯」登場前夕，張惇涵表示現在立法院是韓國瑜做主，張還以韓的金句「莫忘世上苦人多」回應總預算遭卡關。這一番話，聽在正為總預算案謀求朝野各退一步的韓國瑜耳裡，想必絕不舒服。果然，張惇涵此話一出，馬上遭在野黨批評「攪局」。

特別是賴總統近來爭議不少，頻頻挨批「暴走」：從與國軍新晉任將官茶敘被爆「指正」國防部，到前天視察山陀兒颱風整備，在視訊時六度質問花蓮縣長徐榛蔚，遭藍營立委大酸「立威」。如今，連總統幕僚受訪，都對國會議長如此「公開指教」，無異火上添油。

政治是妥協的藝術。賴總統在大選中得票僅四成，本該廣結善緣，擴大支持基礎，才不致陷入「少數總統」的困境。但他捨此不由，對在野黨的批評仍不假辭色。問題是，民進黨在國會沒有過半，反讓賴總統的強勢態度，成為朝野衝突的根源；而且，賴愈強勢，在野反彈就愈激烈。立院這個會期，除了總預算案，包括大法官、ＮＣＣ委員及考試院等人事案，處處都是戰場。

朝野「和解飯」明天就要上桌，但若執政黨並非真心尋求和解，只怕飯吃完了，心結猶在，對於化解朝野齟齬及往後賴政府的政務推動，都沒有幫助。