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府攪局？ 總預算案「和解飯」添變數

聯合報／ 記者周佑政屈彥辰林銘翰蔡晉宇／台北報導
明年度中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰（左）與立法院長韓國瑜（右）明晚邀請朝野黨團三長餐敘共商。本報資料照片
明年度中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰（左）與立法院長韓國瑜（右）明晚邀請朝野黨團三長餐敘共商。本報資料照片

明年度中央政府總預算案卡關，總統府副秘書長張惇涵昨表示，預算用來照顧人民、做地方建設，他並喊話立法院長韓國瑜「莫忘世上苦人多」。在野黨立委批評，韓國瑜已邀朝野黨團幹部吃「和解飯」，張惇涵的說法不得體，是出來「攪局」。

對於明天朝野「和解飯」是否生變，韓國瑜無回應。立院人士表示，韓國瑜和行政院卓榮泰一起邀請朝野黨團共商總預算案，餐敘目前並無取消相關計畫。

張惇涵接受網路節目「齊有此理」專訪昨天播出，針對總預算案遭在野黨退回立法院程序委員會，張惇涵說，現在立院當家的是國民黨與民眾黨，做主的是韓國瑜，韓曾說「莫忘世上苦人多」；預算與每個人息息相關，如果立院不審預算，地方財源有限，影響層面將非常廣大。

張惇涵說，總預算如果被凍結或不審，對新興計畫、原本計畫新增預算都會有影響，例如明年中央與地方軍公教的調薪、地方建設如台九線蘇花路段的安全改善工程約五千萬元預算、潛艦國造、治水經費等都會受到影響。

賴總統是否會為總預算案與在野黨溝通？張惇涵說，賴總統仍然很希望朝野有合作空間，但總預算是行政院對立法院負責，行政院長卓榮泰也很有誠意，表達願意跟朝野黨團互動溝通。

國民黨立委李彥秀表示，韓國瑜明天要邀朝野吃「和解飯」，張惇涵卻跳出來暗諷韓國瑜，用假訊息情緒勒索在野黨與人民；總統府副秘書長是總統的幕僚人員，承總統命令協調府內大小事，張惇涵不知憲政體制，不守倫理，公開對行政院、立法院、朝野政黨指指點點，離譜又可惡至極。

李彥秀質疑，張惇涵是代表賴清德的意志，出來扮演破壞朝野和諧的大黑臉嗎？如果「賴卓體制」仍是一個扮黑臉、一個扮白臉，繼續玩弄兩手策略，再好喝的咖啡、再豐盛的火鍋，朝野恐怕還是難有和諧圓滿的結果。

民眾黨團副總召吳春城表示，行政院與立法院黨團三長就要吃「和解飯」了，張惇涵現在講這種話很不得體，「他是要來攪局還是怎麼樣？」遇到總預算的困境，行政院要來溝通和解，前提就是相互尊重、各自退讓一步，如果只是要對方投降，要怎麼和解？

吳春城說，在野黨現在的訴求，就是為了「莫忘世上苦人多」，難道原住民不苦嗎？農民不苦嗎？在野黨為了這些族群出聲，就是在幫民眾解決問題；立法院三讀通過的法案，行政部門完全置之不理，總統府現在還出來嘲諷韓國瑜，不曉得居心何在。

卓榮泰 吳春城 張惇涵 情緒勒索 李彥秀 潛艦國造 行政院 軍公教 韓國瑜

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