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總統6問風波 徐榛蔚：謝謝總統關心
賴清德總統因花蓮撤離人數和中央數據兜不攏，前天六度跳針質問花蓮縣長徐榛蔚，內政部長劉世芳昨窮追猛打，稱中央數據也是花蓮報的，要求地方政府要確實掌握「籍在人不在」的情況。徐榛蔚昨僅回應「感謝總統關心」，並未回應劉的說法。
國民黨立委批評，賴總統暴走性格是國安危機；民眾黨立委則認為賴總統好像風紀股長在訓斥，對國家整體發展不好。
賴清德前天赴中央應變中心了解防颱整備情況，和其他縣市視訊都輕輕帶過，卻對徐榛蔚報告的撤離人數緊盯不放；賴指撤村人數中央掌握八二五九人，但徐榛蔚回答僅三○一三人，差五千多人，現場氣氛尷尬。
「真正要撤離的就是土石流潛勢區保全戶三○一三人。」徐榛蔚說，保全戶有三系統，颱風來時優先撤離的就是農業部系統的土石流潛勢區和大崩塌區，花蓮有三千多人，賴清德問的八千人是三系統累加，人數會重複。被問到會不會委屈，她說，「不會啦，感謝總統關心」。
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