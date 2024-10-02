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美軍售商詐盟邦…傳台灣也受害？賴士葆喊拒當「凱子」：賴總統應嚴正表態

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
據媒體報導，美國軍火商「雷神公司」涉及高報軍售價格造成盟邦損失，其中牽涉台灣2項軍購案。圖／聯合報系資料照片
據媒體報導，美國軍火商「雷神公司」涉及高報軍售價格造成盟邦損失，其中牽涉台灣2項軍購案。圖／聯合報系資料照片

據媒體報導，美國軍火商「雷神公司」涉及高報軍售價格造成盟邦損失，其中牽涉台灣2項軍購案。國民黨立委賴士葆今日喊話，賴清德總統、總統府應嚴正表態。

針對美國軍售涉高報價格詐騙，美國國務院發言人說，美國不容在軍事採購過程或對外軍售過程中出現不當行為，美國致力於維持軍售合約過程中的完整性，並確保追究那些以犧牲美國軍隊、盟友及夥伴為代價，破壞政府採購系統完整性的人的責任；美國國務院也表示，此案正由司法部調查中，美方不做特定評論。

賴士葆說，國防部要出面跟全民說清楚，美國武器都賣很貴，中間又涉弊，應該要去追查，當中是否我方權益受損，我方買貴了。他呼籲，審計部也應該介入調查。

賴士葆也喊話，賴清德、總統府應嚴正表態。我方已經被當作「盤子」，不能變「凱子」。

總統府 美國 賴士葆 賴清德 軍售

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