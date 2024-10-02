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拋我軍費應提高至GDP10% 賴士葆批：川普把台灣當肥羊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國共和黨總統候選人、前總統川普。（法新社）
美國共和黨總統候選人、前總統川普。（法新社）

美國共和黨總統候選人川普於專訪中表示，台灣軍費應提高到GDP的10%。對此，國民黨立委賴士葆今日表示，台灣在川普眼中就是肥羊，可預期未來美國希望我方提高國防預算的壓力會與日俱增，排擠到其他預算支出。

華盛頓郵報刊出川普專訪，川普認為中國大陸終究會攻打台灣，但不會在他任內發生。川普指出，台灣國防支出不足，台灣軍費應提高到GDP的10％。

賴士葆說，台灣在川普的眼中就是一隻肥羊，不斷的餵食戰爭恐懼，然後透過各樣壓力要台灣花錢買武器，重點是買了也不交貨。川普每次針對台灣的發言總是語不驚人死不休， 2020年前國安顧問波頓書出書，提到 川普常常對他比喻中國如辦公桌大小，台灣不過就是一個筆尖大小，睥睨台灣之情溢於言表。川普今年接受訪問表示美國要協防保護9000英里之外的島嶼實在太困難，川普說台灣有錢，應該向美國付保護費，甚至指稱台灣偷走所有晶片業務。川普的偷晶片說，除了讓台積電股票應聲下跌，更是讓我方不以為然且錯愕不已。

賴士葆提到，只願意相信台美關係堅若磐石的民進黨政府，對於所有質疑、批評美國的言論一律貼上疑美論或是附和中共的標籤。去年12月，美國運到台灣一批「總統撥款權」提供的軍備中，有40年前的彈藥、發霉潮濕的防彈背心，連美國官員都承認好像是在清掉不要的東西，根本不堪使用。若非美國國防部監察長公布這些報告，外界根本無法得知，因為我方政府極為低調的處理這事，這是過度迎合美國的必然結果。

賴士葆指出，川普接受專訪被問中國大陸會不會攻打台灣，川普表示台灣的軍事費用應該大幅提高，川普被提醒台灣的國防支出已經超過北大西洋公約組織的國家，川普表示應該提高到GDP的10%，這樣的比率換算約2.6兆，為中央政府總預算3兆的84%。難道川普希望台灣人不吃不喝，所有的錢都用來預備打仗，好像窮兵黷武的極權國家。

賴士葆總結，川普前國安顧問歐布萊恩今年6月說台灣國防支出應提高到GDP的5%，川普再加倍，可以歸納出美國人認為台灣有錢，抗中保台就是把所有的錢投注在軍備以保護自己；另一方面也符合美國人的利益，造福他們的軍火工業。可以預期未來，來自美國希望我方提高國防預算的壓力會與日俱增，將會排擠到其他的預算支出。

國防預算 川普 美國 賴士葆

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