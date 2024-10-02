【即時短評】馬維拉漸淡出 綠營急推「韓維拉」扮救火隊

過去八年蔡英文政府執政時期，時常將執政上出的狀況推給前朝總統馬英九，讓馬英九有了「馬維拉」的稱號。不過，在馬英九漸少過問時政後，綠營現在又將甩鍋的對象鎖定立法院長韓國瑜，似乎有意塑造韓國瑜成為賴政府卸責時的最佳救援投手「韓維拉」。

「馬維拉」對蔡政府執政有多重要？雄三飛彈誤射，綠委陳亭妃說是馬英九執政對中國懦弱所致；南海仲裁對我不利，前綠委葉宜津說是被馬英九害了；台灣薪資低，綠委林淑芬也怪馬英九；普悠瑪號很晃，前立委段宜康要馬英九負責；陸客不來，陸委會批馬英九政府沒有風險控管。過去蔡政府只要出狀況就想盡辦法搬出「馬維拉」救援，就連現在賴政府執政，國土法的爭議，綠營也要怪是馬英九卸任前通過惡法。

但畢竟馬英九已經卸任超過八年，除了繼續推動兩岸和平的理念，較少過問時政，綠營找「馬維拉」救火效果銳減，勢必要再找新的救援投手；而自從參選高雄市長以來就話題不斷的韓國瑜，雖然在出任立法院長後轉趨低調，但仍有高度話題性，韓如今又是國會議長身分，在國會朝野大戰動見觀瞻，在野黨杯葛，執政黨箭靶就轉向韓國瑜，韓國瑜儼然成為綠營刻意培養的牛棚新秀「韓維拉」。

綠委質詢唱名三次不到被跳過，怪韓國瑜堅持議事秩序，但民進黨不尊重國會多數，在立院處理國會改革法案時屢次與在野發生肢體衝突，綠營不只怪韓國瑜，還扣紅帽子，將主持議事的韓國瑜說成與國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌聯手賣台。

如今，政院不甩立院決議未編足預算遭退回，行政院長卓榮泰請韓國瑜協調朝野，總統府副秘張惇涵卻點名韓國瑜，引韓金句提醒「莫忘世上苦人多」，分明是要把預算遭退回的責任甩鍋給韓國瑜。但當初禁伐補償及提高公糧收購價都是立院依照議事程序做出的決議，預算也是無黨籍立委高金素梅號召藍白立委聯手退回，揪吃和解飯更是卓榮泰的請託，張惇涵的提醒，分明是想讓韓國瑜公親變事主。

總預算卡關，卓榮泰跳過立院協商機制，直接找韓國瑜揪吃和解飯，張惇涵先拉韓下水，預告如果總預算繼續被擋，就是韓國瑜不知世間疾苦，一切都要怪「韓維拉」。和解飯還沒上桌，總統府先甩鍋，卓榮泰要不要先問賴總統，真的想推動朝野和解嗎？