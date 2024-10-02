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賴總統核電態度鬆動？張惇涵：不排斥任何淨零減碳能源

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導

國家氣候變遷對策委員會納入數位「擁核派」成員，外界解讀賴清德總統反核態度鬆動。總統府副秘書長張惇涵今表示，對於核能使用，社會存在一定分歧，現階段要確保供電穩定、發展再生能源，但也要不排斥任何協助達到淨零減碳能源，包括未來新興的、安全的核能。

張惇涵接受YahooTV「齊有此理」專訪今天播出，對於核電議題，張惇涵重申賴總統日前在氣候委員會的發言與裁示，他強調，國家對於能源的使用確實有不同看法，綠能的發展是最大公約數。

節目主持人王時齊詢問，氣候委員會的顧問、中研院前院長李遠哲很在意減碳，而減碳又會連結核能，此外氣候委員會成員納入了幾個聲量大的「擁核派」例如和碩董事長童子賢，是否意味賴清德或民進黨對反核的態度有鬆動？

張惇涵說，對於核能使用，社會存在一定分歧，賴總統與行政院長卓榮泰一直對外表達，現階段的能源政策，首先是一定要確保穩定供電；第二是大家有共識，國際社會產業也有這樣的需求，就是要發展多元再生能源；第三，不要排斥任何可能協助達到淨零減碳的能源，包括未來新興的、安全的核能。

張惇涵表示，童子賢近來對外的言論，大家會認為他是「擁核派」，但童子賢也在氣候委員會中說「但不能因此說他不支持綠能」。張說，綠能的發展是最大公約數，政府也有責任要建構事實基礎的資訊平台。

至於核電廠是否延役問題，張惇涵說，「非核家園」是寫在法律中的法定國家目標，當年的公投否決2025年非核家園的時間點，當時也修法拿掉此時間點。但未來的新興核能還有很多的不成熟性與不確定性，面對未來或現有的核能機組，要達到社會共識、如何確保核安與處理核廢料，如果不能完成這三個條件，台灣很難達到往前走的地步。

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