總預算卡關韓國瑜遭點名 藍委指「他」代表賴總統扮黑臉：破壞朝野和諧

周五能吃「和解飯」？行政院長卓榮泰昨日才說上周與立法院長韓國瑜喝過溫暖咖啡，本周五希望有「溫暖大火鍋」，今日總統府副秘書長張惇涵表示，現在立法院作主的院長韓國瑜曾說「莫忘世上苦人多」；預算是用來照顧人民、做地方建設，跟每個人息息相關，如果立院不審預算，影響層面將非常廣大。此說法便被認為是「諷韓」，國民黨立委李彥秀質疑，張惇涵是代表賴清德總統，扮演破壞朝野和諧的黑臉？

張惇涵接受YahooTV《齊有此理》專訪今日播出。張惇涵表示，現在立法院作主的院長韓國瑜曾說「莫忘世上苦人多」；預算是用來照顧人民、做地方建設，跟每個人息息相關，如果立院不審預算，影響層面將非常廣大。

針對張惇涵說法，李彥秀說，昨天才提醒，如果「賴卓體制」仍是一個扮黑臉、一個扮白臉，繼續玩弄兩手策略，再好喝的咖啡，再豐盛的火鍋，朝野恐怕還是難有和諧圓滿的結果。

李彥秀提到，才剛傳出韓國瑜周五要邀集朝野吃和解飯，今天張惇涵就跳出來暗諷韓國瑜，並且繼續用假訊息情緒勒索在野黨、台灣人民。總統府副秘書長是總統的幕僚人員，職責就是承總統命令，協調府內大大小小的事情。

李彥秀批，張惇涵不知憲政體制，不守倫理份際，在媒體上公開對行政院、立法院、朝野政黨指指點點，簡直就是離譜至極、可惡至極。請問，張惇涵是代表賴清德的意志，出來扮演破壞朝野和諧的大黑臉嗎？