人前紳士、人後霸道總裁？賴總統「咄咄逼人」怒罵消息頻傳

總統賴清德近日屢傳罵人，先是在主持將官晉任勗勉典禮時怒批將官態度，隨後又在防颱會議上6度質疑花蓮縣長徐榛蔚撤離人數不對。面對罵人傳言，卻遲遲不見總統府出面說明，僅由國防部長顧立雄打圓場恐難釐清疑慮。賴清德應更積極對外說明詳情，否則人前紳士、人後怒罵，如此落差恐損領袖威望。

賴清德咄咄逼人

賴清德1日到中央災害應變中心聽取防颱整備狀況時，6度質問花蓮縣長徐榛蔚撤離人數不對，媒體人黃揚明分析，有可能是賴清德將在籍人數與撤離人數加起來所以搞錯，但賴清德做過台南市長，理應不會將戶籍數與應撤離數搞混，如此咄咄逼人的形象卻已深植大眾人心。

此外，賴清德近日首度以三軍統帥身分主持將官晉任勗勉典禮，但據傳因將官在他進場後並未起立敬禮，在會中怒摔資料、怒批將官態度，國防部長顧立雄事後表示「沒那麼嚴重」、「有溝通上的失誤」，但賴本人未親自證實下，賴清德易怒的形象似乎也開始累積。

罵人還要下屬緩頰

賴清德之前在黨內有李孟諺傳出婚外情、立委林宜瑾疑似貪汙助理費時，曾要求黨內成員需注意言行，還有在柯文哲因京華城案遭羈押禁見的時候，傳出要求黨內禁談柯文哲。以上種種都顯示賴清德相當強硬的做法，與前總統蔡英文有相當大的不同。

與蔡英文類似的是，賴總統上任至今，親自召開記者會的場次並不多，連被視為是重要政績的三大委員會會議，也是由總統府發言團隊在會後召開記者會。民進黨在開記者會的頻率上，可要多與美國總統拜登學習，在重要議題上親自上陣，如此才有助於安定民心，減少民眾對總統傳言的疑慮。

領袖需更多柔軟形象

在就職典禮上，賴清德曾承諾「行政立法協調合作，共同推動國政」，但轉身就與行政院、監察院與民進黨立院黨團對藍白的國會改革提出釋憲，行政部門也不願與立法院妥協、修改總預算，只要提到賴清德，許多人第一印象就是「強硬」或「固執」，如今不只固執、還會動怒，民眾難免擔心朝野僵局只會愈演愈烈。

在許多罵人、強硬的傳言逐漸散播下，賴清德何不親自召開記者會對外界釋疑，不只展現溝通誠意，樹立與蔡前總統的區別，也能讓各界對國家領導人有更多的信任。

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