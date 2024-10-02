總預算案卡關甩鍋韓國瑜？ 張惇涵：莫忘世上苦人多

明年度中央政府總預算案遭在野黨退回立法院程序委員會，總統府副秘書長張惇涵今天表示，現在立法院作主的院長韓國瑜曾說「莫忘世上苦人多」；預算是用來照顧人民、做地方建設，跟每個人息息相關，如果立院不審預算，影響層面將非常廣大。

張惇涵接受YahooTV《齊有此理》專訪今天播出，針對總預算案遭退回，張惇涵說，現在立法院當家的是國民黨與民眾黨，做主的是韓國瑜，大家都記得，韓國瑜曾說「莫忘世上苦人多」；中央政府的預算就是用來照顧人民、做地方建設。

張惇涵表示，總預算如果被凍結或不審，對新興計畫、原本計畫新增預算都會有影響，例如明年中央與地方軍公教的調薪、地方建設如台九線蘇花路段的安全改善工程約5000萬預算、生育津貼及育兒津貼的提高補助、在國家安全方面潛艦國造、颱風要到了，治水經費也會受到影響。

張惇涵表示，如果立法院不審總預算，地方財源很有限，一定要中央地方合作才能快速改善基礎建設，跟每個人息息相關。

至於總預算案卡關，賴清德總統是否會為此與在野黨溝通？張惇涵說，賴總統仍然很希望朝野有合作空間，不過總預算是行政院對立法院負責，行政院長卓榮泰也很有誠意，表達願意跟朝野黨團互動溝通。

民眾黨立委張啓楷日前表示，賴總統選前說要到立法院國情報告，選後卻提出釋憲未前往，將提案凍結總統府預算，直到賴總統至立院國情報告。

張惇涵表示，大法官的解釋何時出爐與內容不得而知，但賴總統從選前就表達，願在「合法合憲」情況下，到立法院國情報告，這樣的態度到現在態度沒有改變。

張惇涵說，總統府預算並不是全部供總統、副總統使用，例如衛戍總統府周遭的憲兵211營，住宿環境老舊，前總統蔡英文任內曾協助改善，而賴總統上任後，總統府秘書長潘孟安也帶著他與另一位副秘書長何志偉，去看官兵起居生活，還是有老舊漏水，潘要求加速改善，也編列預算，如果預算被刪掉或凍結，會影響官兵生活。

張惇涵說，或許會有立委說不知道這些事，而審預算時就是最好的說明時機，合理的預算支持，不合理的也要討論，要經過理性的審議，不是不審或退回。