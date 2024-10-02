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菸草製造業電價可減7% 董氏：政府照顧吸菸的人？

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
在這一波電價調漲潮中，菸草製造業似乎不受影響，董氏基金會擔憂引發「菸害防制法」和「健康台灣」的抵觸與爭議。電價示意圖／聯合報系資料照
在這一波電價調漲潮中，菸草製造業似乎不受影響，董氏基金會擔憂引發「菸害防制法」和「健康台灣」的抵觸與爭議。電價示意圖／聯合報系資料照

電價即將上路，在這一波調漲潮中，幾家歡樂幾家愁，平均漲幅為12.5%。但是菸草製造業似乎不受影響，可減電費7%，連菸草製品批發業也凍漲。董氏基金會菸害防治組主任林清麗表示，政府這麼照顧菸草業，甚至提供任何形式的優惠措施，是怕菸商虧錢嗎？

今年電價「一年二漲」，產業各個叫苦連天，菸草製造業所受的衝擊卻不大，林清麗表示，醫界都憂心醫療電價調漲，會讓各院所都不堪負荷，產生更多結構性亂象。菸草製造業卻是受惠一方。雖然目前沒有明文禁止對菸草業的電價優惠，但這樣的政策措施確實違背國家防制菸害的政策，更抵觸賴清德總統的「健康台灣」推動。

為減少菸品危害對公眾健康的影響，台灣「菸害防制法」對菸品的製造、輸入、廣告和行銷都有嚴格規範，降低菸品的可得性和吸引力。然而，政府對菸草業提供涉及生產或營運成本的優惠，完全不符合防制菸害的第一條「維護國民健康」立法意旨，也令人質疑這作法是危害健康人權。

林清麗提到，台灣實施「菸害防制法」已經27年，也經過修法全面禁止電子煙之類菸品，並禁止吸菸年齡提高至未滿20歲，透過多項管制策略保護下一代。電費調整已經確定，但違背賴總統的提出「健康台灣」目標，顯然跨部會對菸害防制法案與政策協調不夠完善。

「不要讓一年害死超過二萬名台灣人的菸草公司，再獲得電價或政府其他的優惠與支持。」林清麗呼籲，菸草業獲得電價或政府其他部會資源上的優惠，可能會引發政府站在菸商同一邊，也違反政府在菸害防制上的立場。

電價調漲竟讓菸商受惠，董氏基金會擔憂，這會引發「菸害防制法」和「健康台灣」的抵觸與爭議，這對於宣導禁菸、戒菸無疑是雪上加霜。

菸草 調漲 電價

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