【重磅快評】台電無差別綁架全民 民進黨是背後主謀

電價審議會決議調漲產業電價，業界反彈聲浪未止，閣揆卓榮泰才說要做細部調整，今天卻傳出原來台電不只要1000億元撥補，更盼立法院同意連續兩年各1000億元撥補；經濟部長郭智輝最早喊出反對補助台電，後來卻轉身變成只想拿補助的部長，說好台電要自己努力賺錢，原來只是努力爭取補助而已。

台電爭取1000億元撥補遭立法院擱置，電價審議會日前拍板調漲工業電價平均12.5％、民生用電凍漲。但台電不死心，竟要加碼要求立法院支持兩年2000億元撥補，原本今天要在立法院經濟委員會提出報告，但遇颱風取消，經濟部此舉勢必遭在野反對，並加深朝野對立。

據了解， 台電的報告老調重彈，指疫情及俄烏戰爭導致國際燃料價格暴漲，是近年台電虧損主因，台電承擔減緩通膨的政策任務，電價未足額調漲，未調足部分由政府編列預算撥補，「政府撥補預算實為補貼全民」，盼立法院支持已編列2024年追加預算及2025年公務預算共2000億元的撥補。

台電這幾年拿補助已成習慣，去年和今年分別獲得行政院編列1499億元及1001億元的預算做現金增資，另外，去年又從特別預算獲得500億元補貼，如果今年再獲1000億元補貼，台電2年來實已獲得4000億元金援。

詭異之一是，台電老提虧損，但實際的情況是，天然氣價格早已回穩，連續虧損原因早已不成立。而且今年4月已漲了一次電價，當時宣稱預估可帶來電費收入增加628億元，10月再漲一波，預估再增150億元電費收入；沒想到才說要漲價，又急急來要加碼補助，如此需索無度，台電真的師出有名嗎？

詭異之二是，台電過去一貫以虧損作為爭取補助的主要訴求，之前公布截至去年底累虧達3800億元，為確保台電穩健經營，行政院已通過今年度追加預算撥補千億，撥補目的在降低累虧水位，免於資不抵債窘狀；這次爭取加碼補助的訴求新增「近3年已吸收用電成本近6800億元」，更引人側目。

貓膩在於，如果台電只談虧損3800億元，一旦順利爭取到2000億元撥補，馬上就減到2000億元以下。這次新增「吸收用電成本」，額度高達6800億元，有如另一個天文數字，讓台電也可以「取之不盡、用之不竭」。真不知這是那位智囊想出來的，如果郭智輝沒有辦法讓台電提升賺錢能力，這位智囊可要好好重用，往後台電還要年年爭取補助，派上用場的地方可多了。

然而，「吸收用電成本」到底是什麼？其實大宗是購買石化燃料，連續兩年高達6千億，再者是台電購買綠電的支出，光是去年就用花掉900億元，這是民進黨政府能源政策、能源配比不當造成的必然後果。行政院動輒千億撥補台電，猶如全民無差別漲電價來挹注，說好聽是補貼全民，其實是綁架全民。台電綁架全民，民進黨政府就是背後的主謀。