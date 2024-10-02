台電爭兩千億撥補難過關 藍委批綁架全民還加碼補貼？

經濟部電價費率審議委員會才甫拍板調漲工業用電，台電送到立法院的報告卻又指出，希望立法院可以支持兩千億元的撥補。國民黨立委楊瓊瓔表示，台電先提出財務改革，再來討論預算撥補；國民黨立委王鴻薇也說，「我實在沒有辦法支持」。

楊瓊瓔表示，這次台電報告寫得直白，「目前台電公司仍處於售電虧損，須逐步透過電價合理反映，以使台電公司持續開發建設及穩定供電。」不禁令人質疑，政府之後是不是要繼續漲電價？或用漲民生電價來「綁架」全民，要求後續更多預算撥補？

楊瓊瓔表示，2023年起，執政黨已用預算增資、特別預算等挹注台電三千億元，現在還再要二千億元，等於3年投入五千億人民血汗錢，但電價也仍是連年調漲，最糟糕的是，現在全民對政府是否能供電穩定、是否缺電的憂慮還是很高，台電猶如看不見底的「錢坑」，不知何時了局，也不知何時能帶給人民該有的效益。

楊瓊瓔建議政府，趁討論撥補預算機會，政府應先提出財務改革、電價及能源發展未來幾年的明確規劃，為全民釋疑，例如經濟部長郭智輝說，2年讓台電財務健全，那請告訴大家具體作為、每年的改革績效目標是什麼？

王鴻薇表示，台電就是一副擺明要錢，又不調整能源政策，態度直接又粗暴。過去幾年已經撥補好幾次，但台電還是照樣漲價，如果他們在這次的預算裡面沒有任何表示，又或者每次都被要脅、情勒的話，等於默認執政黨的能源政策，幫其背書，所以「我實在是沒有辦法支持」。

國民黨立委謝衣鳯說，今年度台電追加一千億，他們的說明是為了解決民生電價凍漲，但明年的一千億恐怕無法再用同樣的理由。目前電價一邊上調，一邊要求立法院撥補，而民眾的福利並沒有增加，且台電財務的問題也沒有解決，在這樣的情況下，經濟部只能先再努力一年試試看。