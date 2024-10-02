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盤點台灣優勢 楊珍妮：台灣未入CPTPP、恐損GDP1.6％　

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
「促進供應鏈韌性，CPTPP應有思維與策略」國際研討會今天舉行。圖／行政院經貿辦提供
「促進供應鏈韌性，CPTPP應有思維與策略」國際研討會今天舉行。圖／行政院經貿辦提供

台灣2021年申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮說，若台灣無法加入，長期恐影響GDP成長約1.6%，CPTPP也無法獲益於台灣特有產業優勢，比如半導體，若台灣順利加入，也能促進會員的供應鏈韌性。

楊珍妮今天出席「促進供應鏈韌性，CPTPP應有思維與策略」國際研討會，並以「台灣的CPTPP之路」為題做專題演講，分析台灣加入CPTPP後的優勢。

她說，當前世界遭逢供應鏈中斷、氣候變遷、數位轉型、地緣政治緊張、經濟脅迫等各種挑戰，各國尤為重視經濟安全與供應鏈韌性，而CPTPP具韌性的法律架構、高標準規範與市場開放、占全球GDP達15%的經濟體量，使CPTPP成為台灣必須追求加入的貿易協定。

楊珍妮指出，若台灣加入CPTPP，可扮演積極的角色，促進CPTPP的供應鏈韌性；台灣自由的經濟體制廣受國際認可、在雙邊貿易協定中納入環境、勞工、數位的高標準規範，並遵循貿易承諾，無論在世界貿易組織（WTO）或雙邊投資協定下，均未曾在爭端訴訟或仲裁程序下擔任被告，是可信賴的貿易夥伴。

楊珍妮並列舉台灣四大優勢，從供應鏈韌性的角度來看，台灣是可靠的供應鏈夥伴，在新冠疫情期間，全力擴大產能，供應全球對於晶片與資通訊產品的需求；台灣強韌的產業生態系以豐沛的人才為基礎、以中小企業與產業聚落為骨幹，在電動車、AI、生技、醫療等產業，都發展出堅強實力。

她強調，台灣與CPTPP成員的產業性質互補，台灣作為可信賴夥伴，願對CPTPP成員在半導體等產業的人才培育上貢獻所長。如果台灣能加入CPTPP，藉此與成員打造更具韌性的供應鏈，將能進一步發揮雙方經濟往來的成長潛力。

楊珍妮並以台灣在綠色經濟、包容成長與數位轉型方面的具體政策與作為，包括訂定2050溫室氣體淨零排放目標與積極制定碳定價、在與美國、加拿大、英國之貿易與投資相關協定中納入協助婦女、原住民及微中小企業之規範並加入《原住民族經濟貿易合作協議》（IPETCA）、支持資料自由流通與個人資料保護並注重資訊安全以強化數位治理等，強調臺灣已準備好與CPTPP成員共同打造新時代的貿易規範。

最後，楊珍妮指出，希望透過上述說明，讓各界瞭解臺灣加入CPTPP的必要性，並展現台灣能夠協助促進CPTPP經濟韌性；盼聽取各界卓見，共同加強推動台灣的申請案，早日實現台灣加入CPTPP。

半導體 原住民

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