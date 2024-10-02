伊朗飛彈攻擊以色列 外交部籲：各方自制

伊朗於當地時間10月1日晚間發射至少逾百枚彈道飛彈攻擊以色列境內主要城市，外交部表示，此舉嚴重破壞區域及全球和平穩定，中華民國台灣與全世界愛好和平的民主夥伴同聲予以譴責，並呼籲有關各方自制，以外交及溝通方式解決衝突，避免危機持續擴大。

伊朗1日晚間向以色列發射百枚彈道飛彈，使中東緊張局勢進一步升級，以色列總理內唐亞胡表示，伊朗「犯了大錯」，並警告伊朗將為此「付出代價」。內唐亞胡1日在與政治安全內閣會議期間發表的影片中指出，「今晚，伊朗再次向以色列發射了數百枚飛彈。這次攻擊失敗，因為被以色列最先進的防空系統成功攔截。」

以色列國防軍（IDF）稍早表示，尚未收到有人員傷亡報告，該國防空系統已攔截許多來襲飛彈，但其中一些落在以色列中部和南部。

外交部表示，由於中東區域緊張情勢持續升溫，外交部再次籲請國人，近期應避免前往以色列、黎巴嫩及伊朗旅遊，也呼籲正在以色列、黎巴嫩及伊朗從事商旅活動的國人務必提高警覺，注意自身安全，並請主動與我國相關駐外館處取得聯繫。

外交部指出，國人在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204。

如在黎巴嫩遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐約旦代表處急難救助電話：+962-79-5552605。

如在伊朗遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-6453018、或外貿協會駐德黑蘭台貿中心電話：+98-21-8879-4243；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：＋886-800-085-095，以獲得及時協助。