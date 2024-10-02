賴清德防災會議「6問」撤村人數 徐榛蔚：謝謝總統關心

總統賴清德昨赴中央災害應變中心了解防颱整備，與花蓮縣長徐榛蔚視訊，因中央撤離人數比縣府多出5200多人，賴連續六度跳針詢問徐榛蔚，還說「請縣長和縣府團隊確實掌握」。徐榛蔚今天被問到會不會委屈，表示「不會啦，感謝總統關心」，再次說明總統數據是3個系統的累加，真正要撤離的就是土石流潛勢區保全戶3000多人。

徐榛蔚說，總統表示他的憂心，她自己沒有覺得委屈，也非常感謝總統的關心。保全戶有3系統，易淹水區、易成孤島區，及土石流潛勢區和大崩塌區，颱風來時優先撤離的就是農業部系統的土石流潛勢區和大崩塌區，在花蓮有3000多人，總統昨天問的8000人是3系統累加，且其中很多人數會重複。

徐榛蔚解釋，3種保全戶防災作為處置不一樣，易淹水區屬於豪大雨造成該區域排水不及，容易淹水，尤其是低窪區，居住在這個區域的民眾要做好防颱準備，比如家具要堆高。易成孤島區是進出通路僅一條道路，防颱警報發布後，鄉鎮公所要預先備置10天物資，也會宣導鄉親做好防颱準備，慢性病患者一定要備足需要的藥物。

她說，昨天跟總統視訊時提到的3000多人，屬於大崩塌區還有紅黃土石流警戒區，這部分花蓮共1515戶，戶籍人口5000多人，實際居住3000多人，實際撤離也是3000多人；山陀兒颱風宛如牛步，時間拉得很長，花蓮又處於迎風面，縣府正全力做好防災的前置工作。

賴清德6問徐榛蔚，遭國民黨立委王鴻薇批評總統自己搞錯，為立威正在「失控暴走中」。國民黨花蓮縣議會黨團總召吳東昇說，地方縣市首長對於撤村人數應該是最清楚的，請中央要實際了解數據，這是災害準備會議，數據都要準確掌握。

民進黨縣議會黨團總召張美慧則說，她人不在現場，但看現場影片，徐縣長的回答顯得沒自信、沒把握，讓人家感覺不確定、狀況外。她認為，徐縣長是地方防災指揮官，要很肯定回覆應保全、撤離人數，還沒撤離的計畫和策略又是什麼，而不是好像聽不懂總統的問題，回答很虛、很弱。