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總預算卡關韓國瑜約和解飯 吳思瑤：各方案都可以談

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

總預算卡關，行政院長卓榮泰委託立法院長韓國瑜，本周五邀各黨團幹部吃「和解飯」。國民黨立委葉元之認為，應該處理院際間衝突的是賴清德總統。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，菜色都還沒上，不用先嫌菜色不好，期待有好的結果。

吳思瑤指出，行政院邊推政策、編預算，立法院監督審預算，現在總預算不審，第一線要調和鼎鼐絕對是立法院跟行政院，兩院院長都有負起憲政忠誠義務，當權力行使有僵局，應該兩院先協調折衷，在野黨要求賴總統負責協調不明就裡、無限上綱、本末倒置。

吳思瑤說，兩院問題不先處理，反而要求總統跳下來協調，若賴總統對政策有什麼說法，到時候在野黨又會質疑管太多，總統把手伸進來；現在要求總統跳過兩院應盡職責，跳進來協調兩院衝突，顯然邏輯有問題，行政立法都是憲政機關，兩院間折衷協調是兩院長的責任。

吳思瑤期待，周五能有正向好的結果，各方案都可以談，不希望劍拔奴張，菜色都還沒上，不用先嫌菜色不好，期待總預算案能盡快解決，不要繼續延宕下去。

吳思瑤 立法院

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