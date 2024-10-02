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電價漲物價漲更兇！實質薪水連3年下滑、民眾「薪」情差
工業電價再次調漲，連帶讓物價也蠢蠢欲動。國民黨立委牛煦庭引用立院預算中心的報告指出，這3年來GDP雖然表現亮眼，但物價同樣高漲，計算下來，民眾的實質薪資卻連3年下滑；牛煦庭認為，在成長的華麗外衣下，民眾生活其實愈來愈辛苦。
立法院預算中心「114年度中央政府總預算案整體評估報告」近期出爐，內容顯示，我國經濟成長率自107年至111年成長高達22.63%，表現相當可觀。
然而報告也點出，雖然台灣GDP表現優異，但GDP當中的受僱人員報酬份額占比卻連續3年下降，從107年的45.6%降至111年的43.9%，降幅遠高於美、日、韓等國，顯示我國經濟成長亮眼，但勞工可分享的經濟成果遠不及他國，導致受薪階級對經濟成長的感受有限。
牛煦庭並引用報告進一步指出，近3年來，我國消費者物價指數（CPI）累計成長5.51%，儘管帳面上的名目薪資逐年增加，累計增幅達4.09%，但在物價壓力之下，民眾的荷包縮水，在扣出各項支出後的實質薪資反而衰退1.35%。
他指出，名目薪資僅管增加，但增幅不敵物價漲幅，不但中間出現落差，名目薪資的增幅更貢獻給綜合所得稅，墊高課徵基礎，讓民眾不僅要對抗物價，所負擔的稅負也不減反增，等於要承擔雙重壓力。
牛煦庭批評，台灣的名目薪資雖然成長，其實實質薪資下降。隨著熱錢湧入、房價股價飛漲，推升物價，但庶民經濟仍未見蓬勃發展，貧富差距持續擴大。他認為，政府誇耀名為成長的華麗外衣，實際上經濟的分配卻未見正義，終究不能掩蓋人民生活愈來愈辛苦的事實。
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