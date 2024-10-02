還要加碼！台電再向立院要2千億撥補 張嘉郡：把人民當提款機

經濟部電價費率審議委員會日前拍板調漲工業。不過，台電仍處於售電虧損，盼立法院支持2千億元撥補。國民黨立委張嘉郡表示，根本就是把人民當提款機，檢討能源配比已不只是箭在弦上，而是已到了懸崖邊。

立法院經濟委員會今天原定邀請經濟部長郭智輝等首長，就「我國電力能源配比政策，與電價調整對民生物價、產業之影響評估與執行方案。」進行報告；不過，因颱風假取消。

根據台電送至經濟委員會的報告指出，受疫情及俄烏戰爭影響燃料大漲，各國自2021年起紛紛大幅調漲電價，但台灣電價調漲幅度相對緩和且細緻化，2022至2024年4次電價平均調幅合計低於40％，有效減緩國際燃料價格上漲帶來的輸入性通膨壓力，2023年CPI年增率2.49％低於其他國家。

台電表示，台電承擔減緩通膨的政策任務，但也因為台電先吸收燃料價格漲勢，電價未足額調漲，使2022至2023年每賣1度電就分別虧損1.2元、1.1元，2023年底累積虧損已達3818億元。

台電指出，雖目前燃料價格已從高點稍有回落，加上近3年電價陸續調整挹注電費收入，及台電公司持續精進燃料採購策略、降低營運成本，今年累計至6月虧損602億元，較去年同期虧損1230億元，虧損已減少約600億元，但目前台電仍處於售電虧損，須逐步透過電價合理反映。

「政府撥補預算實為補貼全民。」台電強調，由於電價未足額調漲，近3年已吸收用電成本近6800億元，政府已編列2024年追加預算及2025年公務預算共2000億元撥補台電，送立法院審議中，懇請立法院支持。

張嘉郡表示，天然氣價格波動已回穩，今年4月才漲電價，台電營運也轉虧為盈，7月賺73億元、8月賺39億元，9月預估也會賺錢，10月卻還要漲電價，根本就是把人民當提款機，當台電虧損的遮羞布。

張嘉郡提到，台電從國營事業的金雞母變成拖油瓶，能源政策不檢討，台電虧損會成為難以彌平的無底洞，撥補還是全民埋單。張嘉郡指出，國際上很多國家都從反核到擁核，日本新任首相石破茂過去宣示要廢核，也改變為不會放棄核電，呼籲行政院不要抱殘守缺，檢討改進檢討能源政策。