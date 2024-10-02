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醫院盼補助電費 衛福部：明年不補助 回歸總額協商考量

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
電費10月16日即將調整，醫界代表呼籲政府編列公務預算補助醫療院所電費。本報資料照片
電費10月16日即將調整，醫界代表呼籲政府編列公務預算補助醫療院所電費。本報資料照片

台電電價調漲10月16日上路，產業電價平均調漲12.5%，醫院卻不在凍漲範圍，因此醫界代表共同發聲呼籲政府編列公務預算補助醫療院所電費。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，地區醫院受到影響的電費會由政府補貼，但是明年起沒有編列預算，電價成本應由健保總額協商納入考量。

經濟部日前召開電價費率審議會，民生內需產業等不調整，石油、航空業等漲幅減半，但是醫療院所卻不在凍漲範圍。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，發現台灣大多數醫療院所不符合電費減免條件，醫療院所與一般產業特性不同，八成營收來自自健保，受限全民健保總額預算，醫療收入來源限縮。

醫院按分類有醫學中心、區域醫院、地區醫院。劉玉菁說，地區醫院今年受電價的部分會由政府編列，預算來源是由政府撥補台電的千億元支應，但明年度受電價影響的部分會由健保總額協商納入考量。另外，大型

醫院區域醫院及醫學中心會搭配經濟度的以度節能計畫專案協助，減輕電費負擔。

今4月電價已經調整過一次，當時預估地區醫院受影響增加的電費約是3億元。劉玉菁表示，本次受到調整增加的範圍仍待估計。

另外，劉玉菁表示，了解醫界擔憂，但要編列公務預算支應醫療院所因電價上漲的衝擊，必須「師出有名」，醫療院所並不在電業法規定保護範圍內，如社家署所轄的仁愛之家就屬於保護範圍，因此無法編列公務預算。未來醫療院所若有電價凍漲補助的考量，仍需要回歸行政院層級，整體規畫。

健保總額 醫學 電價

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