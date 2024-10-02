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推動台灣加入CPTPP 林佳龍籲：不要有政治考量

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片

台灣致力於推動加入CPTPP，外交部長林佳龍今呼籲，期盼成員國公平、客觀處理台灣申請案，不要納入無關的政治考量。

林佳龍今出席「促進供應鏈韌性，CPTPP應有思維與策略」國際研討會。他指出，CPTPP是印太區域最具代表性的經濟協定，藉由設立最高標準及推動區域經濟整合，使會員國能在貿易中受益。而台灣是以出口為主的國家，能否穩定進入國際市場對台灣而言至關重要。

他表示，加入CPTPP是台灣重點政策之一。自他上任以來，他推動了「總合外交」的概念，參加CPTPP也是關鍵的一環。

林佳龍指出，近年全球經歷了因地緣政治改變而受中斷的供應鏈，同時威權國家也試圖以經濟脅迫達到他們的政治目標。這些挑戰促使美國、歐洲國家及其他理念相近國將供應鏈的多元化視為首要目標，減少過多對中國的依賴，並採行支持經濟韌性及安全的政策。

林佳龍表示，台灣的半導體產業在研究與設計、系統整合及製造業獨樹一格，台灣也是世界晶片製造的領導者，顯示台灣在維持亞太區域經濟安全，及全球供應鏈的重要地位。他認為，台灣加入CPTPP將會擴展該平台的經貿影響力。

林佳龍認為，台灣已完成多項法律改革，規律評估自身經濟及貿易系統，確保達到CPTPP的要求，若台灣能加入CPTPP，台灣也能如CPTPP所要求，進一步開放其市場。

林佳龍指出，在紐西蘭擔任CPTPP輪值主席國期間，成員國同意以「奧克蘭原則」作為新申請國的要求。他說明，這要求潛在成員達到CPTPP的高標準，擁有遵守貿易規則的良好紀錄及CPTPP成員國的共識決。林佳龍期盼，CPTPP成員國能在前兩項要求上達成共識，避免出現與經濟、貿易無關的政治考量。

林佳龍強調，所有申請加入的國家都應該被公平、客觀對待，也鼓勵成員國與台灣進行雙邊諮詢，盡快組成讓台灣加入CPTPP的工作小組。

半導體 林佳龍

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