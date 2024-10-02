六度質問徐榛蔚 內政部：賴總統為提醒考量災害種類

賴清德總統昨到中央災害應變中心聽取防颱整備狀況，視訊時六度質問花蓮縣長徐榛蔚，雖然縣府解釋是把3種系統保全戶加總才有落差。內政部強調，花蓮縣提報數據與先前提報有較大落差，賴總統本意為提醒花蓮縣政府應綜合考量各項因素，落實各災害種類的預防性疏散撤離。

內政部表示，昨總統提示花蓮縣保全戶人數8259人，為花蓮縣政府9月25日提供13鄉（鎮、市、區）保全戶人數，包括土石流、大規模崩塌、水災、易成孤島地區等4類災害的保全戶人數總計，並依氣象警戒情資提醒縣府落實預防性疏散撤離工作。

內政部表示，花蓮縣在第7次工作會報提報已撤離之保全戶人數，只包含土石流及大規模崩塌災害共3013人，與先前花蓮縣提報數據有較大落差，賴總統本意為山陀兒颱風強降雨，可能帶來土石流、大規模崩塌、水災及孤島地區等災害，提醒花蓮縣政府應綜合考量各項因素，落實各災害種類的預防性疏散撤離，如有撤離及救災協助需求，可請國防部及消防署協助。