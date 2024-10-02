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川普指台軍費應占GDP10％ 王鴻薇：政府不回應會被當「細漢」

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
美國共和黨總統候選人川普在接受「華盛頓郵報」專訪時指出，台灣國防支出不足，台灣軍費應提高到國內生產毛額（ＧＤＰ）的10％。國民黨立委王鴻薇今天表示，面對川普強人所難的需求，政府該反映還是要反映，不然會被當成「細漢」的。圖／聯合報系資料照片
美國共和黨總統候選人川普在接受「華盛頓郵報」專訪時指出，台灣國防支出不足，台灣軍費應提高到國內生產毛額（ＧＤＰ）的10％。國民黨立委王鴻薇今天表示，面對川普強人所難的需求，政府該反映還是要反映，不然會被當成「細漢」的。圖／聯合報系資料照片

美國共和黨總統候選人川普在接受「華盛頓郵報」專訪時指出，台灣國防支出不足，台灣軍費應提高到國內生產毛額（GDP）的10％。國民黨立委王鴻薇今天表示，面對川普強人所難的需求，政府該反映還是要反映，不然會被當成「細漢」的。

王鴻薇表示，川普接受外媒訪問又口出狂言，認為台灣的軍費支出應該達到GDP的10％，這樣的說法讓人匪夷所思，可是我們的國防部繼續裝睡、裝乖，完全不予回應，事實上過去川普執政時期的國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）也說，台灣的軍事支出應該達到GDP的5％，這對台灣來講就已經是不可能的任務，現在川普竟然要求達到10％。

王鴻薇指出，達到10％的規模到底是多少呢？事實上超過新台幣兩兆，明年度中央政府總預算也不過三兆一千多億，所以如果按照川普所講的，我們的軍事支出如果要達到GDP的10％，這代表著占政府總預算的八成以上，是不是所有的社福支出、經濟建設和教育文化的投資，甚至人事費通通發不出來了呢？

王鴻薇感嘆，面對川普這樣無理的要求，我們的政府竟然不敢做任何一聲評論，看起來像是逆來順受的樣子。她強調，我們跟美國當然是緊密合作，但對於像川普這樣子的說法，我們完全不予回應，如果一旦成為美國主流意見的話，對台灣是一個莫大的傷害，且是莫大的衝擊。

王鴻薇呼籲，政府對美國候選人提出這些不著邊際，或者根本強人所難的需求，該說的還是要說、該反應的還是要反應，不然會被認為我們真的是「細漢」的，而且軍事國防支出不停的升高，其實傷害的還是全體老百姓的利益。

川普 王鴻薇 美國

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