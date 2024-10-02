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川普拋狂言台軍費佔GDP10% 李彥秀：科幻小說都寫不出

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國前總統、共和黨總統候選人川普。（歐新社）
美國前總統、共和黨總統候選人川普。（歐新社）

美國共和黨總統候選人川普於專訪中表示，台灣軍費應提高到GDP的10%。國民黨立委李彥秀今直呼，連科幻小說編劇都寫不出來，川普和其幕僚對台了解有出入，賴清德總統選前願向對岸釋出善意，台灣不能只有備戰，而沒有止戰的方法與智慧。

華盛頓郵報刊出川普專訪，川普認為中國大陸終究會攻打台灣，但不會在他任內發生。川普指出，台灣國防支出不足，台灣軍費應提高到GDP的10％。

李彥秀說，川普指出，台灣國防支出不足，台灣軍費應提高到GDP的10%。如此驚人的數字，恐怕連科幻小說編劇都寫不出來，凸顯川普與其幕僚對台灣的瞭解與實際的狀況有非常大的出入。川普開出的「天價」軍費帳單，數字或許有些誇張，這是選舉的語言，也是川普過去以來一貫的態度立場，以及「生意人」的性格使然。

李彥秀表示，將台灣打造為「豪豬」，意味著我方要花更多的軍費，將台灣變成亞洲最大的軍火庫，賴清德上任後，台海關係正逐漸走向和平的另一端。更多的軍費支出，代表教育、文化、社福、醫療、交通資源的排擠，台灣人民當然願意花錢保護自己的生活方式。明年底國債鐘的數字將逼近7兆，整體國家的財政負擔能否支撐住，恐怕是才是真正的關鍵。

李彥秀指出，「民主陣營對台灣的支持」聽起來非常的溫暖，但回歸到國際政治的現實面，回歸到「軍工複合體」的商業面，台灣人民不是不願意花「保護費」，但花大錢卻買不到真正需要的武器，或者武器交貨卻是不斷延宕，遙遙無期，是台灣人民無法接受的。

李彥秀強調，「自由不是免費，但和平可以努力的」，台灣不能只有備戰，而沒有止戰的方法與智慧。選前，賴清德不斷向對岸拋出善意，「吃炒飯」、「喝珍奶」、「交朋友」，選後卻重回「兩國論」的意識形態。民進黨要負起的責任不只強化自我防衛能力，也必須展現能處理兩岸危機的能力。

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