颱風來...勞工出勤與否聽天意？藍委提案天災假法制化

「山陀兒」颱風將直撲台灣，各地展開防颱準備。每逢颱風或天災來臨，勞工是否正常出勤皆成為爭點。國民黨立委游顥等於本屆立法院第1會期，提案增修勞基法第40條之1，將「天災假」明文化、法制化。

根據游顥提案內容，因天災、事變或突發事件，經宣告停止上班，勞工因而未出勤時，雇主不得視為曠工、遲到，或強迫勞工以事假或其他假別論處，且不得強迫勞工補班，或針對全勤獎金、解僱等其他不利處分。

除勞工可於天災發生時，且經地方轄區首長宣告停班，拒絕出勤外，雇主需勞工於天災、事變或突發事件發生時或後出勤者，由勞雇雙方於事前約定；有工會者，應徵得工會同意，無工會者，應經勞資會議同意。雇主除給付當日薪資外，應加倍發給工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要協助。

勞工的工作場所因天災、事變或突發事件發生致使勞工繼續工作具危險之虞時，雇主或工作場所負責人應即令停止作業，亦使勞工退避至安全場所。勞工執行職務發現有立即危險之虞，得於不危及其他工作者的安全情狀下，自行停止作業及退避至安全場所，向直屬主管報告。

明定雇主不得解雇、調職拒絕出勤或推避危險工作場所的勞工，不給付停止作業期間的工資或其他不利等處分。但雇主證明勞工濫用停止作業權時，經報主管機關認定屬實，並符合勞動法規者，不在此限。

本屆國會曾提案落實保障勞工權益，讓「颱風假」、天災假等法制化，包括國民黨立委林德福、顏寬恒、林沛祥等共同提案，及萬美玲、游顥、徐巧芯、羅廷瑋、廖偉翔、林沛祥、顏寬恒等共同提案。明定勞工工作日發生天然災害期間，工作所在地、居住地或上班通行必經地等停止上班，勞工因而未出勤，雇主不得視為曠工或為其他不利處分。勞工出勤應加倍發給工資。

在林德福等的提案中，規定勞工無法出勤工作時，雇主應照常發給工資，不得強迫勞工補行工作或為其他不利處分，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理。勞工出勤應加倍發給工資。