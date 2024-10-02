北北桃跟進基隆放颱風假 吳思瑤：難怪被說「救國樑」

強颱山陀兒原地龜速逼近，北北基桃以往都是統一在晚間8時宣布是否停班停課，但昨晚基隆卻搶先公布，北北桃隔幾分鐘才跟進，外界質疑是跟基隆市長謝國樑罷免危機有關。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，謝國樑恐怕要自己負責任，才會出現「放颱風假、救國樑」的聲浪。

吳思瑤表示，是否放颱風假，相信各縣市政府都有其專業評估，放不放假都可能會招致責難，只是外界期待政府宣布是否放颱風假，都是基於專業評估，而非政治動機。

吳思瑤說明，有些風險到底對不對、有沒有風險，最好的支撐就是基於專業團隊評估，有合理數據就可以有合理理由；至於昨天外界為何會有「放颱風假、救國樑」的質疑聲音，謝國樑恐怕要自己負責任。

由於謝國樑罷免案13日將投票，時機敏感引發外界熱議。吳思瑤強調，以往北北基桃都是統一宣布，昨天基隆卻搶先在北北桃之前就宣布，才會導致一些質疑聲浪，「他自己要負一點責任，搶先的動機是什麼？」難免會有一些臆測聲音出現。