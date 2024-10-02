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賴清德年底人事大換血？ 港媒爆：蔡家軍及這群人位子恐不保

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德總統。示意圖／聯合報系記者林俊良攝影
賴清德總統。示意圖／聯合報系記者林俊良攝影

賴清德總統近日遭爆「震怒事件頻傳」，除了先前曾致電喝斥環境部長彭啓明，認為環境部沒給足夠資源，讓醫療院所執行減碳；後又因為將官坐著沒有起身致意，怒批「軍人怎能不知曉禮節」，引發外界熱議。港媒《中評社》有評論指出，賴在年底可能會考量調整人事，蔡家軍或前朝留下的官員恐是首波遭替換的人選。

衛福部長邱泰源日前爆料賴清德為醫院淨零減碳一事，打電話罵彭啓明，雖然邱已道歉，並強調用詞不當造成誤解，但兩人在事件過後首次同台，卻全程零互動。對此評論指出，邱泰源爆料的舉動已種下與賴清德之間的嫌隙，若賴進行上任後第一波人事調整，邱很可能是遭替換的人選。

除此之外，賴清德總統日前出席國軍新晉任將官茶敘，傳出當場指正國防部「軍人怎能不知曉禮節」，國防部長顧立雄雖緩頰，總統是三軍統帥，沒有立威問題，軍人應該有的禮節，總統本來就會提醒。

但評論指出，隨著美國將在11月大選，新總統將上任，賴很可能順勢換掉國安單位的英系人馬，包括顧立雄、國安會秘書長吳釗燮、國安局長蔡明彥等人。

吳釗燮 賴清德 邱泰源 顧立雄

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